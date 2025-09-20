Zee Rajasthan
जयपुर सेंट्रल जेल में बड़ा खेल, फिल्मी अंदाज में जेल से दो बंदी फरार

Jaipur Central Jail: जयपुर की सेंट्रल जेल जिसे हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है, यहां से शनिवार सुबह दो बंदी पूरे फिल्मी अंदाज में फरार हो गए. पूरा मामला आज सुबह साढ़े तीन बजे का है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 20, 2025, 08:19 PM IST | Updated: Sep 20, 2025, 08:19 PM IST

जयपुर सेंट्रल जेल में बड़ा खेल, फिल्मी अंदाज में जेल से दो बंदी फरार

Jaipur Central Jail: राजस्थान के जयपुर की सेंट्रल जेल जिसे हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है, यहां से शनिवार सुबह दो बंदी पूरे फिल्मी अंदाज में फरार हो गए. पूरा मामला आज सुबह साढ़े तीन बजे का है, जहां चोरी की सजा काट रहे बंदी जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भेदते हुए फरार हो गए.

राजधानी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जयपुर सेंट्रल जेल से दो बंदी आज सुबह फरार हो गए. दोनों बंदियों ने जेल की दीवार पर गार्डन पाइप का सहारा लेकर भागे हैं. इससे पहले दोनों ने बाथरूम विंडो में लगी सरियों में एक औजार से गैप बनाया और फिर जयपुर सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर भाग निकले.

घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह कैदीयों की गिनती की गई. फरार हुए दोनों बंदी अनस और नवल किशोर चोरी के मुकदमें में इसी सप्ताह जेल पहुंचे थे और दोनों को नशे की लत है. घटना सामने आते ही हड़कंप मच गया है और आनन-फानन में लापरवाही करने वाले जेलकर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है.

दूसरी तरफ जयपुर पुलिस दोनों बंदियों की तलाश को लेकर जगह-जगह लगातार ताबिश दे रही है और दोनों बंदियों के फोटो जयपुर जेल प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए है. जयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन की इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है.

क्योंकि पिछले दिनों जयपुर सेंट्रल जेल से अपराधियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर बाहर आए थे और इसके बाद आज इतनी बड़ी वारदात ने जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जेल में मोबाइल के खेल के बाद अब जेल की दीवारों को लांघकर अपराधी भाग रहें है.


जयपुर सेंट्रल जेल ब्रेक मामले में एक और एक्शन हुआ. तीन आरएसी जवानों को सस्पेंड किया गया. सुभाष, ताराचंद और अशोक सस्पेंड हुए. इन सभी की जेल के मेन गेट के बाहर नाईट ड्यूटी थी. मेन गेट के ठीक पास दीवार फांदकर पाइप से लटककर दोनों बंदी भागे थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

