2 लाख से अधिक आवास हुए तैयार, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने UDH और LSG की अनुदान मांगों की दी जानकारी

Rajasthan Vidhan Sabha: राजस्थान विधानसभा में कल देर शाम अनुदान मांगों पर चर्चा का आयोजन हुआ. इस दौरान शहरी विकास और आवास (UDH) विभाग की अनुदान मांगों पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विस्तार से रिप्लाई दिया और प्रदेश में विभिन्न आवासीय, शहरी और जल निकासी योजनाओं के बारे में सदन को जानकारी दी.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि हनुमानगढ़, नागौर, उदयपुर, बूंदी, प्रतापगढ़, जयपुर और किशनगढ़ में नई आवासीय योजनाओं को विकसित किया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 79,027 आवास स्वीकृत किए गए हैं और करीब 2 लाख आवास तैयार हो चुके हैं. इसके अलावा घुमंतू और गाडिया लोहार समुदाय के 1,348 आवास भी स्वीकृत किए गए हैं.

जल निकासी और वर्षा जल प्रबंधन को लेकर मंत्री ने कहा कि सीकर जिले के नानी बीड़ में जलभराव की समस्या का समाधान कच्चे बांध बनाकर किया जाएगा. वर्षा जल निकासी के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शोधित जल का किसान उपयोग कर सकेंगे.

UDH और स्थानीय स्वायत्त शासन (LSG) की अनुदान मांगों को सदन ने पारित किया. UDH की 3 अरब 34 लाख 99 हजार रुपये की अनुदान मांग और स्वायत्त शासन की 1 खरब 47 अरब 88 करोड़ रुपये की मांगें पारित हुईं.

जयपुर में शहरों के परिसीमन के बाद 10,248 नए वार्ड बनाए गए हैं. मंत्री खर्रा ने कहा कि नगर निगमों के एकीकरण से शहरों का तीव्र विकास सुनिश्चित होगा.

हॉस्पिटल और आधारभूत संरचना पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने IPD टॉवर का उदाहरण देते हुए कहा कि 1,200 बेड वाले अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है, जबकि रोजाना 5,000 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं. उन्होंने 14 मंजिला टॉवर को 27 मंजिला बनाए जाने, MP से पत्थर मंगवाने और टाटा कंपनी को 455 करोड़ बकाया देने के विवाद पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय 485 करोड़ का विवाद केवल 110 करोड़ में निपटाया गया और अब हमारी शर्तों पर कंपनी काम करेगी.

जयपुर मास्टर प्लान और सीकर मास्टर प्लान पर मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की सहभागिता से योजनाओं का सुधार और आपत्तियों का वर्गीकरण किया जाएगा. टाउनशिप पॉलिसी 2024 को अंतिम रूप दे दिया गया है. नियोजन की योजनाओं में समान प्रावधान लागू होंगे और TOD (Transit Oriented Development) पॉलिसी अधिसूचित की गई है. इसमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और वर्टिकल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, अधिकतम सेट बैक 12 मीटर रखा गया है और JDA TOD कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में 'राइजिंग राजस्थान' के तहत 771 एप्रूव्ड MOU का विवरण भी दिया. इनमें 2,11,328 करोड़ रुपये के MOU शामिल हैं. 405 MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और 37 हजार करोड़ से अधिक के निवेश पर काम शुरू हो चुका है.

इस प्रकार सदन में UDH और LSG की अनुदान मांगों पर चर्चा में प्रदेश के विकास, आवासीय योजनाओं, जल निकासी और निवेश पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई.

