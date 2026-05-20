/उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव, 30 जून तक नहीं कराया ये काम तो बंद हो जाएगी सब्सिडी

Rajasthan News: अब गैस सिलेंडर सिर्फ रसोई का नहीं, पहचान का भी सवाल बन गया है. उज्ज्वला योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है. अब हर सात रिफिल के बाद आधार से बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन जरूरी होगा वरना सब्सिडी रुक सकती है.

मृत लोगों के नाम पर चल रहे कनेक्शन, डुप्लीकेट लाभार्थी और फर्जी डेटा पर सरकार की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. राजस्थान के 73 लाख से ज्यादा उज्ज्वला उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा. 30 जून तक केवाईसी नहीं कराने वालों की सब्सिडी पर भी संकट मंडरा रहा है.

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए बड़ा फैसला

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उज्जवला लाभार्थियों और एलपीजी कनेक्शन धारियों से जुडी है. केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन लेने के बाद अब तक एक बार भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) नहीं कराया है, उन्हें 30 जून 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी. यह नियम डीबीटीएल-पहल और उज्ज्वला योजना दोनों के लाभार्थियों पर लागू होगा. सरकार ने पहले 25 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कहा था कि उज्ज्वला योजना के वे लाभार्थी जो एक वित्तीय वर्ष में 7 से अधिक सिलेंडर लेते हैं, उन्हें 8वें और 9वें सिलेंडर पर सब्सिडी तभी मिलेगी जब उन्होंने उसी वित्तीय वर्ष में बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कराया हो.

बिना सब्सिडी के सिलेंडर

अब सरकार ने इसे और सख्त करते हुए सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं तक लागू कर दिया है. मंत्रालय ने साफ किया है कि बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं कराने पर भी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी. हालांकि उन्हें बिना सब्सिडी के सिलेंडर लेना होगा.

राजस्थान में वर्तमान में करीब 73 लाख उज्ज्वला उपभोक्ता हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाती है. राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं. सरकार साल में निर्धारित संख्या तक सिलेंडर पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जिससे गरीब परिवारों को रसोई गैस सस्ती दर पर मिल सकें.

क्या होंगे नए नियम?

जिन उपभोक्ताओं ने अब तक कभी बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें 30 जून तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं को SMS, WhatsApp और रजिस्टर्ड डाक के जरिए सूचना देंगी.

सत्यापन नहीं कराने वालों की सब्सिडी फिलहाल रोक दी जाएगी.

तय समय सीमा के भीतर सत्यापन कराने पर रोकी गई सब्सिडी जारी कर दी जाएगी.

30 जून तक सत्यापन नहीं कराने पर रोकी गई सब्सिडी लैप्स मानी जाएगी और आगे मिलने वाली सब्सिडी भी बंद हो जाएगी.

एलपीजी उपभोक्ताओं का डेटा अपडेट

बाद में सत्यापन कराने पर सब्सिडी दोबारा शुरू होगी लेकिन बीच की अवधि की सब्सिडी नहीं मिलेगी. सरकार लंबे समय से एलपीजी उपभोक्ताओं का डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया चला रही है. कई ऐसे कनेक्शन सामने आए हैं, जो मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी हैं या ऐसे लोगों के नाम पर चल रहे हैं जो स्थानांतरित हो चुके हैं.

इसके अलावा डुप्लीकेट और निष्क्रिय कनेक्शनों की पहचान भी सरकार की प्राथमिकता में है. इसी उद्देश्य से आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक ही सब्सिडी पहुंचे.

गौरतलब है कि प्रधाानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी. योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए. अब सरकार योजना में पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सत्यापन व्यवस्था को सख्ती से लागू कर रही.

बहरहाल, रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी अब सिर्फ सिलेंडर भरवाने भर से नहीं मिलेगी बल्कि हर उपभोक्ता को अपनी पहचान भी साबित करनी होगी. सरकार इसे फर्जी और निष्क्रिय कनेक्शनों पर लगाम लगाने की कवायद बता रही है लेकिन लाखों गरीब परिवारों के लिए अब गैस एजेंसी तक पहुंचकर बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन करवाना भी नई अनिवार्यता बन गया है.