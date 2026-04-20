/राजस्थान में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, बेरोजगारी भत्ते के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च, जानें पूरी डिटेल

Jaipur News: जयपुर-राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते के पोर्टल में बडा बदलाव किया है.रोजगार विभाग ने बेरोजगारी भत्ते के पोर्टल को बंद कर दिया है.अब विभाग अपडेट पोर्टल को लॉन्च करेगा.जी मीडिया ने फर्जी इंटर्नशिप लेटर के जरिए बेरोजगार भत्ते का खुलासा किया था,जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

नए पोर्टल से रुकेगा फर्जीवाड़ा

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल अंतिम आदेश तक बंद कर दिया. रोजगार विभाग बेरोजगार भत्ते का नया पोर्टल लॉन्च करेगा. नए पोर्टल से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी.हाल ही में जी मीडिया ने फर्जी बेरोजगार भत्ते पर खुलासा किया था,जिसमें फर्जी इंटर्नशिप लेटर के जरिए घर बैठे अभ्यर्थियों को लाखों रुपए की भत्ता दिया जा रहा था. अब नए पोर्टल से फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम लगने की संभावना है.अब नए EEMS पोर्टल 2.0 को रोजगार विभाग जल्द शुरू करेगा. जी मीडिया की खबर के बाद 10 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. 5 लाख से ज्यादा की रिकवरी की जा रही है. लेकिन अब तक रोजगार विभाग से भत्ता रिलीज करने वाले अफसरों और ईमित्र संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. रोजगार कमिश्नर ऋषव मंडल ने दावा किया था कि दोषियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी.

420 करोड का भत्ता रुका

प्रदेश के करीब 2 लाख बेरोजगार 5 से 7 महीनों से भत्ते रूका हुआ है. भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल नहीं मिल पा रहा है. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाले इस भत्ते के लिए रोजगार निदेशालय ने बिल तैयार करके वित्त विभाग में भिजवा दिए थे,लेकिन बजट के अभाव में बिल पास नहीं हो पाए.सरकार हर महीने अधिकतम 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता देती है. इस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं. पिछले 7 महीने से भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगारों के करीब 420 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं. दिसंबर तक के बिल तैयार करके रोजगार निदेशालय ने वित्त विभाग में भिजवा दिए थे, लेकिन बजट जारी नहीं हुआ और बिल अटके रहे.बजट जारी हो जाता तो भत्ता सीधे बेरोजगारों के खातों में ट्रांसफर हो जाता. वित्त वर्ष 2025-26 खत्म हो गया.

अब नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से प्रोसेस होगा

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार यह बिल अब नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से नए सिरे से प्रोसेस करने होंगे.इस कारण भत्ते में और देरी होगी.अभी भी तय नहीं है कि भत्ता कब से मिलेगा.भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगारों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है.

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