Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, बेरोजगारी भत्ते के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, बेरोजगारी भत्ते के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan News: जी मीडिया के खुलासे के बाद राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता पोर्टल बंद कर नया EEMS 2.0 लाने का निर्णय लिया है. बजट की कमी से 2 लाख युवाओं का 420 करोड़ रुपए का भत्ता पिछले 7 महीनों से अटका है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं.

Edited byArti PatelReported byAshish chauhan
Published: Apr 20, 2026, 02:14 PM|Updated: Apr 20, 2026, 02:17 PM
राजस्थान में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, बेरोजगारी भत्ते के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च, जानें पूरी डिटेल
Image Credit:

Jaipur News: जयपुर-राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते के पोर्टल में बडा बदलाव किया है.रोजगार विभाग ने बेरोजगारी भत्ते के पोर्टल को बंद कर दिया है.अब विभाग अपडेट पोर्टल को लॉन्च करेगा.जी मीडिया ने फर्जी इंटर्नशिप लेटर के जरिए बेरोजगार भत्ते का खुलासा किया था,जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

नए पोर्टल से रुकेगा फर्जीवाड़ा
प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल अंतिम आदेश तक बंद कर दिया. रोजगार विभाग बेरोजगार भत्ते का नया पोर्टल लॉन्च करेगा. नए पोर्टल से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी.हाल ही में जी मीडिया ने फर्जी बेरोजगार भत्ते पर खुलासा किया था,जिसमें फर्जी इंटर्नशिप लेटर के जरिए घर बैठे अभ्यर्थियों को लाखों रुपए की भत्ता दिया जा रहा था. अब नए पोर्टल से फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम लगने की संभावना है.अब नए EEMS पोर्टल 2.0 को रोजगार विभाग जल्द शुरू करेगा. जी मीडिया की खबर के बाद 10 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. 5 लाख से ज्यादा की रिकवरी की जा रही है. लेकिन अब तक रोजगार विभाग से भत्ता रिलीज करने वाले अफसरों और ईमित्र संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. रोजगार कमिश्नर ऋषव मंडल ने दावा किया था कि दोषियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी.

420 करोड का भत्ता रुका
प्रदेश के करीब 2 लाख बेरोजगार 5 से 7 महीनों से भत्ते रूका हुआ है. भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल नहीं मिल पा रहा है. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाले इस भत्ते के लिए रोजगार निदेशालय ने बिल तैयार करके वित्त विभाग में भिजवा दिए थे,लेकिन बजट के अभाव में बिल पास नहीं हो पाए.सरकार हर महीने अधिकतम 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता देती है. इस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं. पिछले 7 महीने से भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगारों के करीब 420 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं. दिसंबर तक के बिल तैयार करके रोजगार निदेशालय ने वित्त विभाग में भिजवा दिए थे, लेकिन बजट जारी नहीं हुआ और बिल अटके रहे.बजट जारी हो जाता तो भत्ता सीधे बेरोजगारों के खातों में ट्रांसफर हो जाता. वित्त वर्ष 2025-26 खत्म हो गया.

अब नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से प्रोसेस होगा
पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार यह बिल अब नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से नए सिरे से प्रोसेस करने होंगे.इस कारण भत्ते में और देरी होगी.अभी भी तय नहीं है कि भत्ता कब से मिलेगा.भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगारों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Bikaner Foundation Day: जूनागढ़ की प्राचीर से उड़ा चंदा! पतंगों के संग लहराई सदियों पुरानी परंपरा, दिखा अनोखा नजाराराजस्थान में इस जगह पर उड़ता है ‘चंदा’! क्या आपने देखा है?राजस्थान में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! पारा पहुंचा 42.1°C, इन 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डूंगरपुर में रुकवाया बाल विवाह, बैरंग लौटाई बारात और माता-पिता को किया पाबंद

डूंगरपुर में रुकवाया बाल विवाह, बैरंग लौटाई बारात और माता-पिता को किया पाबंद

rajasthan crime
2

राजस्थान में पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी, 3500 करोड़ का भुगतान अटका

Rajasthan news
3

Rajasthan News: सीकर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध, ...दी खुली चुनौती

Sikar News
4

आमेर में तुलसी-शालिग्राम विवाह के साथ 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह, आस्था-परंपरा का दिखा अद्भुत नजारा

Jaipur news
5

आसाराम सहित सह आरोपियों की अपील पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Rajasthan news