UNESCO Jaipur World Heritage City Title In Danger: जयपुर की पहचान, उसका गुलाबी रंग, क्या अब खतरे में है? 2019 में यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा पाने वाला जयपुर आज अपनी ही विरासत को बचाने की चुनौती से जूझ रहा है. तंग गलियां, बिखरते रंग, बढ़ते अतिक्रमण और नियमों की अनदेखी ये तस्वीर अब जिम्मेदारों की चिंता बढ़ाने लगी है. इसी के चलते मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास खुद उतरे वॉल सिटी की सड़कों पर, और अधिकारियों के साथ किया ग्राउंड निरीक्षण. सवाल बड़ा है क्या समय रहते संभल पाएगा गुलाबी शहर, या फिर खतरे में पड़ जाएगा उसका वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा?

जब खतरा पहचान पर हो, तो फाइलें नहीं, मैदान देखना पड़ता है और यही करते नजर आए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास. परकोटा क्षेत्र की तंग गलियों में उतरे अफसरों का काफिला, लेकिन तस्वीरें उम्मीद से ज्यादा चिंताजनक थीं. परकोटे की हैरिटेज इमारतों, मंदिरों नाटाणियों की हवेली, खजाने वालों का रास्ता, जैमिनी बिल्डिंग, दिगम्बर जैन मंदिर, राजस्थान स्कूल आर्ट, हैरिटेज वॉक वे, मणिहारों का रास्ता सहित विभिन्न स्थानों का जायजा लिया. जहां कभी विरासत सांस लेती थी, वहां अब बेतरतीब रंग, लटकते तार और अव्यवस्थित निर्माण हावी हैं. जिस शहर की पहचान एकरूप गुलाबी रंग थी, वहां अब हर दीवार अपनी कहानी अलग रंग में कह रही है. निरीक्षण के दौरान टूटती और जर्जर हवेलियों, अवैध निर्माण, हैरिटेज बिल्डिंगों से छेडछाड, फसाड लाइटिंग और ओपन वायरिंग पर सख्ती दिखाई गई. साफ संदेश अब ढिलाई नहीं चलेगी. साथ में मौजूद अधिकारियों को भी जिम्मेदारी का अहसास कराया गया. समस्या सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि सिस्टम की है.

यूनेस्को मानकों के मुताबिक जयपुर की पहचान एक समान गुलाबी रंग और पारंपरिक वास्तुकला से जुड़ी है, लेकिन अब हर गली में अलग-अलग शेड्स नजर आ रहे हैं. कहीं गहरा, कहीं हल्का और कहीं पूरी तरह अलग रंग जिससे शहर की एकरूपता टूट रही है. परकोटा क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण ने हालात और खराब कर दिए हैं. सड़कों पर फैलती दुकानें, अस्थायी ढांचे, अवैध होर्डिंग्स और अव्यवस्थित पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक बाधित कर रही हैं, बल्कि ऐतिहासिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा रही हैं. कई इमारतों में मनमर्जी से बदलाव किए गए हैं और पारंपरिक डिजाइन को नजरअंदाज किया गया है. सबसे बड़ी चोट विरासत पर हो रही है पुरानी हवेलियां टूट रही हैं, उनकी जगह आधुनिक कॉम्पलेक्स खड़े हो रहे हैं. कई जगह पारंपरिक डिजाइन को नजरअंदाज कर मनमाने बदलाव किए गए. कई जगह तो डिजायन के विपरीत जाकर खिडकियां तक निकाल लीं. सिटी को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ. काम पूरा होने से पहले ही बंद हो गया. निगम की मिलीभगत से नए निर्माण हो रहे हैं, इनको रोका नहीं जा रहा है.

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यूनेस्को की हालिया मॉनिटरिंग में भी यही खतरे सामने आए हैं. जिन मानकों पर जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला, वही अब कमजोर पड़ते दिख रहे हैं. संकेत साफ हैं अगर यही हाल रहा, तो ‘डेंजर लिस्ट’ दूर नहीं. बीते दिन मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पर्यटन, स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसमें यूनेस्को मानकों के अनुरूप परकोटा क्षेत्र की देखरेख और विकास के लिए अंतर-विभागीय टीम गठित करने की बात कही थी. ये टीम राजधानी के परकोटा क्षेत्र मेंसंरक्षण और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए एक ठोस एक्शन प्लान को अंतिम रूप देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कार्य यूनेस्को की ओर निर्धारित मानकों के अनुसार ही किए जाएं.

ये दिए निर्देश

1. अनाधिकृत रूप से लगी हुई केबल को हटाने,हैरिटेज क्षेत्र में खराब पड़ी लाईटों को ठीक करने,फसाड लाईटिंग ठीक करने के निर्देश.

2. स्पेशल एरिया हैरिटेज प्लान बनाने का कार्य जल्द किया जाये.

3. हैरिटेज सैल को अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और परिणान्मुख बनाकर कार्य करने के निर्देष दिये.

गुलाबी रंग की इमारतें, चौड़ी सड़कों का नियोजन, बाजारों की संरचना और सांस्कृतिक विरासत ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई. इसी विशेषता के कारण 2019 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, जिससे जयपुर की अंतरराष्ट्रीय पहचान और पर्यटन संभावनाओं में भी वृद्धि हुई. हाल के वर्षों में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने वॉल्ड सिटी के संरक्षण को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार ऐतिहासिक शहर की दीवारों के आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं. कई स्थानों पर हेरिटेज नियमों का उल्लंघन भी सामने आया है. इसके अलावा संरक्षण से जुड़े नियमों के पालन में भी ढिलाई देखी गई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को सील करने और विरासत को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन आदेशों के क्रियान्वयन में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दी. यूनेस्को अधिकारियों ने यह भी चिंता जताई है कि कई विकास परियोजनाएं बिना उचित हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट के आगे बढ़ाई जा रही हैं. विश्व धरोहर समिति ने राजस्थान सरकार से इन समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत कार्ययोजना मांगी है. रिपोर्ट के अनुसार सरकार को 1 दिसंबर 2026 तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें सुधारात्मक कदमों की जानकारी देना अनिवार्य होगा. साथ ही ‘स्पेशल एरिया हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान’ तैयार कर उसे लागू करने पर भी जोर दिया गया है.

विश्व धरोहर का दर्जा केवल सम्मान नहीं, बल्कि यह इस बात की मान्यता भी है कि यह स्थल पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है. यदि जयपुर से यह दर्जा वापस लिया जाता है तो इससे शहर की प्रतिष्ठा के साथ-साथ पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्ष जयपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. यदि संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन किया गया और अवैध निर्माण पर नियंत्रण किया गया तो शहर अपनी विश्व धरोहर पहचान बरकरार रख सकता है.

बहरहाल, प्लान बन चुके हैं, टीमें भी तैयार हो रही हैं. लेकिन असली परीक्षा अब अमल की है. क्योंकि अगर कार्रवाई सिर्फ बैठकों तक सीमित रही, तो जयपुर की पहचान धीरे-धीरे मिटती जाएगी और फिर सवाल सिर्फ रंग का नहीं रहेगा, दर्जे का भी होगा. सरकार ने अब अंतर-विभागीय टीम बनाकर एक्शन प्लान तैयार करने की बात कही है, लेकिन असली चुनौती इसे जमीन पर उतारने की है. क्योंकि अगर हालात नहीं बदले, तो जयपुर की पहचान सिर्फ कागजों तक सिमट सकती है और गुलाबी शहर का वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी इतिहास बन सकता हैं.

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