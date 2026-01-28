Zee Rajasthan
केंद्रीय बजट से राजस्थान को बड़ी सौगात? आर्थिक रफ्तार से लेकर आम आदमी तक टिकी उम्मीदों की नजर

Rajasthan News: संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा. राजस्थान में महिलाएं, युवा, मिडिल क्लास और कारोबारी वर्ग महंगाई राहत, रोजगार, टैक्स छूट और विकास योजनाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं. बजट से आर्थिक रफ्तार को दिशा मिलने की आस है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Preeti tanwar
Published: Jan 28, 2026, 09:38 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 09:38 PM IST

Union Budget 2026: 28 जनवरी 2026 से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने जा रहा है. ये बजट तय करेगा की 2026 में देश की आर्थिक रफ्तार, महंगाई, रोजगार और विकास किस तरह से कार्य करेंगे. राजस्थान में महिलाएं, युवा, मिडिल क्लास और कारोबारी वर्ग इस बजट से अलग-अलग उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

आर्थिक रफ्तार और विकास पर फोकस
सरकार से उम्मीद की जा रही है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और विकास योजनाओं, रोजगार पर जोर दिया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिले और राज्यों को भी इसका सीधा लाभ पहुंचे. राजस्थान जैसे बड़े राज्य के लिए यह बजट विकास के नए रास्ते खोल सकता है.

महिला वर्ग की उम्मीदें
महिलाओं को बजट से महंगाई में राहत, स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला केंद्रित योजनाओं की उम्मीद है. खासतौर पर रसोई से जुड़ी चीजों और घरेलू खर्च को कम करने वाली घोषणाओं पर महिलाओं की नजर टिकी है. साथ ही कुछ ऐसे नए स्टार्ट अप्स की उम्मीद है जिसमे महिलाओं को मौका मिले.

बिजनेस मैन का नजरिया
व्यापार और उद्योग जगत को बजट से टैक्स सिस्टम को ईजी करने, बिज़नेस को बढ़ावा देने और निवेश बढ़ाने वाली नीतियों की उम्मीद है. व्यापारियों का मानना है कि अगर बजट बिजनेस-फ्रेंडली रहा तो इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा.

सीए की राय – बजट पर भरोसा
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि केंद्र सरकार अब तक के बजट में आर्थिक अनुशासन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करती रही है.उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी बजट में स्थिरता और विकास का संतुलन देखने को मिलेगा.

युवाओं की सबसे बड़ी चिंता – बेरोजगारी
राजस्थान के युवाओं के लिए बजट का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है. युवा वर्ग चाहता है कि बजट में ऐसी योजनाएं आएं जो नौकरी के अवसर बढ़ाएं, स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करें और भविष्य को सुरक्षित बनाएं.

मिडिल क्लास को महंगाई से राहत की आस
मिडिल क्लास को बढ़ती महंगाई से राहत और टैक्स में थोड़ी छूट की उम्मीद है. घर चलाने वाले आम परिवार चाहते हैं कि बजट उनके रोजमर्रा के खर्च को कुछ आसान बनाए. कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट से राजस्थान को कई मोर्चों पर उम्मीदें हैं. अब देखना होगा कि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट आर्थिक रफ्तार के साथ-साथ आम आदमी की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है.

