'पेपर लीक खत्म, अपराध घटे, निवेशकों की लगी कतार', शाह ने गिनाईं भजनलाल सरकार की उपलब्धियां

Amit Shah Jaipur Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की भजनलाल सरकार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर निवेश के मामले में राज्य में हो रही प्रगति का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भजनलाल जी ने कांग्रेस सरकार में पेपर लीक सिलसिले को जड़ से खत्म किया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को देश में निवेश का अग्रणी राज्य बनाया. प्रदेश में पुलिस के आधुनिकीकरण तथा अपराधों में कमी को लेकर भी सराहना करते हुए नए कानूनों को जन उपयोगी बताया.

राजस्थान पुलिस अकादमी में शनिवार को आरक्षक नव नियुक्ति समारोह आयोजित किया गया. इसमें प्रदेश में करीब 9 हजार कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए गए. उन्होंने कांस्टेबलों को राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनने पर गौरवशाली बताया तथा साथ ही उन्हें चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए भी आगाह किया. अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान की सुरक्षा के लिए आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है. इससे पहले उन्होंने राम राम कहकर मंच से लोगों का अभिवादन किया. इस मौके पर रतनगढ़ (चूरू) थाना को राजस्थान का श्रेष्ठ थाना और देश में दसवां स्थान मिलने पर सम्मानित किया.साथ ही पुलिस अकादमी में मल्टीपरपज एक इंडोर स्टेडियम का भी शिलान्यास किया. समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा आदि मौजूद थे.

पेपरलीक खत्म किया, पारदर्शिता होगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है. जनता को कहना चाहता हूं कि 9 हजार युवाओं को बगैर खर्चे के नौकरी देने और किसी सिफारिश बगैर अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम राजस्थान सरकार ने किया. यह पारदर्शिता, भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी है, योग्यता का सम्मान भी है. कोई भी राज्य प्रदेश तभी आगे आ सकता है मैरिट से युवाओं को आगे बढ़ाए. कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है राज्य सेवकों की भर्ती पारदर्शिता से हो उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो. शाह ने कहा कि भजन लाल जी ने कांग्रेस सरकार में शुरू किया हुआ पेपर लीक सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया. यह प्रक्रिया पारदर्शिता तकनीकी आधार पर पूरी की गई है . 2025 से चल रही प्रक्रिया नियुक्ति तक लेकर आई है. ट्रेनिंग समाप्त होने तक 1949 मार्च में गठान हुई राजस्थान पुलिस का आप सभी लोग हिस्सा बनेंगे इसका आपको गौरव होना चाहिए .

पुलिस के सामने चैलेंज भी, मनोयोग से करें ट्रेनिंग

अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पुलिस एक प्रकार से देश की सबसे अग्रणी और सक्षम पुलिस बलों में स्थान रखती है. राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान पुलिस का भी गठन हुआ और सबसे दुष्कर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जहां पर है ऐसा हमारा राजस्थान है. राजस्थान में 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चंबल के दुर्गम बीहड़, एक ओर थार का विशाल मरुस्थल, दूसरी ओर अजमेर शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ ऐसे विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट और जयपुर उदयपुर जोधपुर चित्तौड़गढ़ परंपरागत रूप से ऐतिहासिक दुर्ग और महल रणथम्भोर सरिस्का केवलादेव ऐसे प्राकृतिक अभ्यारण और स्थान में स्थित है. इन सब में पुलिस का चैलेंज कई गुना बढ़ जाता, इसलिए जो युवा आज यहां से नियुक्ति प्राप्त कर कर रहे हैं इनको आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रशिक्षण के वक्त पूरा ध्यान स्थिर चित के साथ आपका प्रशिक्षण में होना चाहिए क्योंकि जब आप पुलिस का हिस्सा बने प्रशिक्षित होकर तब सुरक्षित राजस्थान का स्वप्न जो है वह आप सरकार कर सके और उसका हिस्सा बन सकें.

भजन लाल सरकार में अपराध कम हुए

अमित शाह ने कहा कि भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद दो सालों में कुल अपराधों में 14 प्रतिशत कमी आई है. गंभीर प्रकार के अपराध में 19% की कमी, हत्या में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 19 प्रतिशत, महिला अत्चायार में दस प्रतिशत, एससी एसटी में 28 प्रतिशत, डकैती 47% कमी और लूट में 51% कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने कियाहै. वो एक प्रकार से कमिटमेंट वाली सरकार या पार्टी आती है जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था संभालना है क्या फर्क पड़ सकता है उसका उदहारण है . भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआत एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स का गठन किया है. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए इनेशिटिव लिए हैं, अभय कमांड सेंटर, सीसीटीएनएस, 112 आईसीजेएस को इंटीग्रेट किया गया है. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, एंटी नारकोटिक्स का स्ट्रक्चर किया गया है .

पुराने कानून अंग्रेजों का खजाना भरने वाले

शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अंग्रेजो के कानून खत्म कर बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया है. भारत न्याय संहिता लागू करने के बाद राजस्थान में पुलिस को ज्वॉइन करने वाला पहला बैच है. पहले अंग्रेजों के तीन कानूनों का उद्देश्य अंग्रेजों की सुरक्षा और अंग्रेज सरकार का खजाना भरना था. अब नए कानून नया अनुभव देंगे. जिनमें तकनीक को अलग स्थान दिया गया है. पुलिस, एफएसएल, कोर्ट, प्रॉसिक्यूशन और जेल को एक साथ जोड़ा गया है. महिलाओं बच्चों के लिए अलग चैप्टर बनाकर नया अध्याय लिखा है. आतंकवाद और संगठित अपराध को नए सिरे से परिभाषित किया है. राजस्थान पुलिस का सजा करवाने की दर 41 से बढ़कर 60 फीसदी हो गई है. उन्होंने कहा, जल्द ही यह 85 फीसदी होगी.

प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन राजस्थान पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. आज 9 हजार युवा पुलिस बल ज्वाइन करेंगे और जनता की सुरक्षा कर सुरक्षित राजस्थान का सपना साकार करेंगे. उनकी नियुक्ति से परिजनों को नई उम्मीद मिली है. आज जिन्हें नियुक्ति मिली उनमें 2500 से ज्यादा महिला कांस्टेबल हैं. युवाओं को अपने दम पर बिना सिफारिश नौकरी मिली है. यह पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का उन्मूलन का संकेत है व योग्यता का सम्मान है. प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा, जब प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी.

राजस्थान में निवेशकों की कतारें लगी

अमित शाह ने कह कि कानून व्यवस्था अच्छी हो तो ही कोई राज्य विकास कर सकता है. भजनलाल सरकार ने पेपरलीक को बंद किया कानून व्यवस्थ को मजबूत किया. पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में अग्रणी निवेश का इनवेस्टमेंट का स्थान बनाने का काम भी हमारी भजनलाल सरकार ने किया है . पूरे देश में से निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा लगा कर बैठे हैं . यही बताता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है .

I4C की तर्ज पर राजस्थान में बनेगा R4C

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यह आजादी के बाद आज देश का अभूतपूर्व कालखंड है. देश कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है. पीएम मोदी की प्रेरणा से अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म किया है. औपनिवेशिक मानसिकता वाले पुराने कानूनों को खत्म किया. पीएम मोदी की प्रेरणा से अमित शाह ने पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति के लिए कई अहम समझौते किए हैं. उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीकी बदलाव का है. नव आरक्षी अपने आप को अपडेट रखे. साइबर क्राइम की चुनौती को देखते हुए I4C की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) के गठन का भी उन्होंने एलान किया. उन्होंने कहा कि दो साल में पेपर लीक में शामिल 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पेपर लीक के श्राप से प्रदेश मुक्त हुआ है.

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में पुलिस का योगदान

इससे पहले डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आरक्षक नव नियुक्ति समारोह में केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह की मौजूदगी से नव नियुक्त आरक्षियों का हौसला बढ़ेगा. दस हजार में से 9 हजार कांस्टबलों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है. नए कांस्टबलों की भर्ती से अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन में अहम मदद मिलेगी और विकसित भारत- 2047 के सपने को साकार करने में पुलिस की अहम भूमिका होगी.