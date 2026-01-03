10 हजार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 10 जनवरी को देंगे नियुक्ति पत्र

Rajasthan Police Appointment Letter: भारत के गृहमंत्री अमित शाह 10 जनवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आगमन कर सकते हैं. इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री राजस्थान पुलिस के करीब 10 हजार नए जवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे. इससे पहले राज्य पुलिस प्रमुखों ने निर्देश दिए हैं कि कांस्टेबल भर्ती 2025 की सारी प्रक्रिया 10 जनवरी से पहले ही पूरी कर ली जाए, ताकि होने वाले नियुक्ति समारोह में सभी चयनित जवान बिना किसी दिक्कत के शामिल हो सकें.

नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम को लेकर जयपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. समारोह की सुरक्षा और आयोजन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों पूरी तरह से सतर्क हैं. नए नियुक्त हुए जवानों के लिए यह समारोह उनकी सेवाओं की शुरुआत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बता दें कि राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 2025 में चयन प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी. जिसके अंदर पूरे राज्य से हजारों उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जांच पास करने के बाद यह अंतिम चयन प्राप्त किया है. जिसके बाद सबसे बाद अब करीब दस हजार उम्मीदवार अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए तैयार हैं.

इस कार्यक्रम के साथ ही जयपुर में आईजी-एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाएगा. यह कॉन्फ्रेंस 8 और 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित की जाएगी. कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्राइम कंट्रोल, कानून व्यवस्था और प्रदेश स्तर पर पुलिस के समन्वय को बेहतर बनाना है. डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर आयोजित होने वाली इस बैठक में राज्य के सभी आईजी और एसपी शामिल होंगे.

कॉन्फ्रेंस में अपराध नियंत्रण की रणनीतियों, पुलिसिंग तकनीक, आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल और जनता के साथ बेहतर संपर्क बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी. इसके अलावा, आगामी वर्ष में होने वाले पुलिसिंग कार्यक्रमों और सुरक्षा योजनाओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा.

राजस्थान पुलिस ने इस अवसर को बेहद गंभीरता से लिया है. अधिकारीयों का मानना है कि नए नियुक्त जवानों को सेवा के प्रारंभिक चरण में शामिल करना और अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श करना पुलिस संगठन को और मजबूत बनाएगा. इस प्रकार, 10 जनवरी का दिन राजस्थान पुलिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और यादगार दिन साबित होने वाला है.

