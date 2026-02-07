केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल बड़ा दावा, बोले - राजस्थान में आने वाले समय में नहीं रहेगी पानी की कमी

Jaipur News: जयपुर दौरे पर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. पाटिल ने कहा कि साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी नहीं मिलेगा. यह पानी अब देश के हित में उपयोग होगा और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व दिल्ली को इसका लाभ मिलेगा. राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए पाटिल ने कहा कि वे पानी के मुद्दे को लेकर बार-बार दिल्ली आते हैं और खाली हाथ कभी नहीं लौटते. इससे मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को भी करारा जवाब मिल गया है.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पाटिल ने यमुना जल समझौता, ईआरसीपी, अर्थव्यवस्था, बजट, महिला सशक्तिकरण और सुधारों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जानकारी दी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील ने भारत सरकार के पाकिस्तान को पानी नहीं देने के ऐलान पर कहा कि पाकिस्तान की तरफ जा रहे पानी को डायवर्ट करने के लिए DPR तैयार कर ली गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भी जो पानी मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, उस पर वे कोई जवाब नहीं देंगे की ऐसा क्यों करना पड़ रहा है. केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील का कहना था कि ऐसा होने पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, सभी को आने वाले दिनों में सिंधु नदी के जल से पानी मिलेगा, लेकिन अब पाकिस्तान को कभी “पानी को पानी नहीं मिलेगा यह तय है.

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील ने यमुना जल समझौते को लेकर कहा कि यमुना के पानी पर राजस्थान का अधिकार था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया. पाटिल ने बताया कि आज ही हरियाणा सरकार ने डीपीआर बनाने के निर्देश दे दिए हैं. अब हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच डीपीआर (Detailed Project Report) बनाने पर सहमति बन गई है और जल्द ही काम शुरू होगा.उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बांध या बड़ी संरचना बनती है तो समय लगेगा, लेकिन फिलहाल सरप्लस पानी को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने की योजना पर काम शुरू हो गया है.

पाटिल की पीकेसी और ईआरसीपी पर बड़ी बातें

पीकेसी (पार्वती-कालीसिंध-चंबल) परियोजना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष एमओयू हो चुका है. अब जल्द ही राज्यों को निविदाएं भेजी जाएंगी. ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) पर पूछे गए सवाल पर पाटिल ने कहा, “सबसे अहम बात यह नहीं कि पैसा कौन लगाएगा, बल्कि यह है कि राजस्थान को कितना पानी और कब मिलेगा.” उन्होंने बताया कि इस योजना से 10 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई और 50 लाख से अधिक लोगों को पेयजल मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि “आज देश में सबसे कम पानी राजस्थान के पास है, लेकिन आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा पानी भी राजस्थान के पास होगा.” उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में जल परियोजनाओं के लिए 77 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपये तक का बजट दिया है.

जल जीवन मिशन, दुनिया की सबसे बड़ी जल योजना

पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. योजना को 2024 से बढ़ाकर 2028 तक किया गया. 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य. अब भी 3–4 करोड़ घरों में पानी पहुंचाना शेष है. उन्होंने कहा कि पहले 9 करोड़ बहनों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, जिससे साढ़े चार करोड़ घंटे व्यर्थ जाते थे. आज वह समय बचा है.

महिलाओं को सशक्त बनाते हुए 25 लाख महिलाओं को पानी की गुणवत्ता जांच की ट्रेनिंग दी गई. 8 लाख महिलाओं ने खुद जांच कर रिपोर्ट भेजी. 2068 आधुनिक लैब स्थापित की गईं. कृषि में पानी की बर्बादी रुकेगी, पाइप से जल पहुंचेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश का 83% पानी कृषि में उपयोग होता है. अब खुले नहरों के बजाय पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे पहले की तरह 30% पानी बर्बाद नहीं होगा. 22 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट, 550 करोड़ रुपये का एमकेडी बजट, हर खेत में क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ पानी.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं देने दिए जाने के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वजह से ही पीएम मोदी जवाब नहीं दे पाए यह सब जानते हैं.सदन ने महिलाओं को आगे करके प्रधानमंत्री को बोलने से रोकने की कोशिश की गई. कमजोर लोग ही ऐसा करते हैं.पाटील ने कहा कि कांग्रेस के हंगामे की वजह से पीएम अपना जवाब नहीं दे पाए. उनका आरोप था कि कांग्रेस ने पीएम सीटों को घेरकर हमला करने की रणनीति अपनाई थी, उन्हें कुछ भी हो सकता था और महिला सांसदों को आगे कर राजनीतिक दबाव बनाने की उन पर कोशिश की गई. जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने ने कहा कि विपक्ष को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, जो देश के साथ भी अन्याय है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने देना संसदीय परंपराओं के खिलाफ और देश के साथ भी अन्याय है.उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू को “गद्दार” कहना गलत है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटील ने कहा, भाषण की बजाय काम करना और आम नागरिक को ध्यान में रखकर काम करना यही सरकार का उद्देश्य है. देश में 350 अलग-अलग सुधार लागू किए गए हैं. 2026 में विकसित भारत यंग लीडर्स के लिए है. NDA सरकार का संकल्प गरीब को सहारा दिया जाए. बजट के तीन संकल्प है विकासशील बजट,लोगों की क्षमता बढ़ाना,लोगों के आकांक्षा पूरी करना . 2047 तक विकसित भारत बनाने की प्लानिंग हो रही है. सर्वांगीण विकास का बजट है सबके लिए बजट है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के यमुना जल समझौते के बयान पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा बीजेपी की सरकार बने 2 साल से अधिक समय हो गया है. बीजेपी अभी तक सिर्फ़ बात कर रही है. हर बजट में इसी तरह की बात करते हैं. अभी भी सिर्फ डीपीआर बनने की बात कर रहे हैं. कब डीपीआर बनेगी? केंद्र के बजट से राजस्थान को कुछ नहीं मिला. केंद्र बजट चुनावों को देखते हुए देता है, जहां चुनाव होता है वहीं बजट देते हैं. ये सिर्फ बात कर रहे हैं, ना बजट होगा ना यमुना का जल शेखावाटी में आएगा. शेखावाटी में यमुना का जल तब आएगा जब हम ही लेकर आएंगे. बीजेपी जल नहीं ला पाएगी, हम ही लेकर आएंगे. राजस्थान में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं. ये सिर्फ बात करते हैं, लोगों के मन में आग है.

