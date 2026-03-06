UPSC सिविल सर्विस 2025 का फाइनल रिजल्ट हुआ घोषित, राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया ऑल इंडिया टॉप, यहां देखें रिजल्ट

UPSC Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. इस बार राजस्थान के कोटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर टॉप किया है. कुल 958 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न सेवाओं के लिए हुआ है. उम्मीदवार अपना परिणाम UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं.

अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. वहां सफल उम्मीदवारों के नाम और उनकी रैंक से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है.

27 फरवरी को समाप्त हुए इंटरव्यू

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 का पहला चरण यानी प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई 2025 को आयोजित किया गया था. इसके बाद मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक कराई गई. मुख्य परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू की प्रक्रिया आयोजित की गई, जो 27 फरवरी 2026 को पूरी हो गई. इसके बाद अब आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है.

इस साल बदले IAS-IPS कैडर आवंटन के नियम

केंद्र सरकार ने UPSC के जरिए चयनित अधिकारियों के कैडर आवंटन के नियमों में भी बदलाव किया है. साल 2017 से लागू ‘जोन सिस्टम’ की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. इसके स्थान पर अब ‘कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2026’ लागू की गई है. नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को कैडर देने के लिए ‘साइकिल सिस्टम’ अपनाया जाएगा. यह नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS) में चुने गए उम्मीदवारों पर लागू होगा.

जियोग्राफिकल जोन की जगह बने नए ग्रुप

पहले UPSC में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 25 कैडर बनाए गए थे. इन्हें भौगोलिक आधार पर पांच जोन - नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट - में बांटा गया था. मुख्य परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार DAF-II फॉर्म भरते थे, जिसमें पहले जोन और फिर राज्य की प्राथमिकता बतानी होती थी. जिस राज्य में अधिकारी की नियुक्ति होती है, उसी राज्य में उसे स्थायी रूप से सेवा देनी होती है, जिसे कैडर कहा जाता है.

नई नीति के तहत सभी 25 कैडरों को वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल क्रम (A, B, C…Z) में व्यवस्थित कर चार ग्रुप में बांटा गया है.

ग्रुप-I: AGMUT (दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेश), आंध्र प्रदेश, असम-मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़

ग्रुप-II: गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश

ग्रुप-III: महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु

ग्रुप-IV: तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल