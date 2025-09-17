मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान सरकार ने दिया जनता को बड़ा तोहफा – जानें क्या है 'वन-स्टॉप समाधान'

PM Modi Birthday: राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को एक खास अंदाज में मनाया है. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाना है.

वन-स्टॉप समाधान की पहल

सीएम भजनलाल शर्मा ने इस पहल को 'वन-स्टॉप समाधान' बताया, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे कई सेवाओं का लाभ मिलेगा. शिविर में जन्म, मृत्यु, और विवाह पंजीकरण, नामांतरण, फायर एनओसी, और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं तुरंत उपलब्ध होंगी. इसके अलावा, लीज होल्ड और फ्री होल्ड पट्टे जारी करने, सड़कों और नालियों की मरम्मत, और स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने जैसे काम भी किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा की भावना से प्रेरित है, और इसका लक्ष्य समाज के सबसे निचले तबके तक राहत पहुंचाना है. उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेक और अन्य लोगों को पट्टे वितरित कर इसकी शुरुआत की.

उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की उपलब्धियों की सराहना की, जिसमें राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाना, और हाल ही में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर शामिल है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबीमुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखती है. 450 रुपये में गैस सिलेंडर, लाडो प्रोत्साहन योजना, और विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाखों लोगों को राहत मिल रही है. स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि यह अभियान एक महीने तक चलेगा और इसकी निगरानी के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा.

कुल मिलाकर, इस अभियान के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि जन्मदिन का जश्न सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सेवा और बदलाव की एक ठोस पहल है. अब यह देखना होगा कि यह पहल लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला पाती है.

