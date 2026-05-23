/अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, 25 मई को आएंगे जयपुर, आमेर फोर्ट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी करेंगी भव्य स्वागत

Marco Rubio Rajasthan Visit: वैश्विक पटल पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण कूटनीतिक खबर सामने आ रही है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज (23 मई) से 26 मई तक अपने चार दिवसीय आधिकारिक भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं.

इस हाई-प्रोफाइल दौरे के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री का 25 मई को गुलाबी नगरी जयपुर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है. सूत्रों के मुताबिक, मार्को रूबियो जयपुर के विश्व विख्यात ऐतिहासिक वैभव आमेर फोर्ट (Amer Fort) का दीदार करेंगे, जहां राजस्थान सरकार की ओर से उनका शाही अंदाज में स्वागत किया जाएगा.

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25 मई दोपहर 3 बजे आमेर फोर्ट पहुंचेंगे रूबियो, दिया कुमारी करेंगी अगवानी

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान अकेले नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं. 25 मई को दोपहर ठीक 3:00 बजे मार्को रूबियो का काफिला आमेर फोर्ट पहुंचेगा. आमेर महल के ऐतिहासिक 'जलेब चौक' में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी खुद मौजूद रहकर अमेरिकी विदेश मंत्री और उनके परिवार की अगवानी व भव्य स्वागत करेंगी. स्वागत कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी डेलिगेशन को राजस्थानी संस्कृति, लोक कला और मरुधरा की मेहमाननवाजी (आतिथ्य सत्कार) से रूबरू कराया जाएगा.

सुरक्षा चाक-चौबंद, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और राजस्थान पुलिस ने संभाला मोर्चा

एक बेहद शक्तिशाली देश के विदेश मंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के स्तर को अभेद्य कर दिया गया है. अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने पहले ही जयपुर और आमेर फोर्ट में डेरा डाल दिया है. अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों ने आमेर महल के चप्पे-चप्पे, प्रवेश द्वारों और रास्तों का बारीकी से निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है.राज्य सरकार और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद और कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं. रूट डायवर्जन से लेकर फोर्ट की सुरक्षा तक का फुलप्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है.

दिल्ली से कोलकाता तक: भारत के 4 प्रमुख शहरों का दौरा

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह भारत दौरा सामरिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है. 23 मई से 26 मई के बीच वे भारत के चार प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक शहरों का दौरा करेंगे.नई दिल्ली जहां देश के शीर्ष नेतृत्व और विदेश मंत्रालय के साथ द्विपक्षीय व वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक वार्ता संभव है.

जयपुर यहा पर मरुधरा के ऐतिहासिक वैभव, स्थापत्य कला और आमेर फोर्ट का दीदार करेगें. आगरा जहां विश्व के सात अजूबों में शामिल प्रेम के प्रतीक 'ताजमहल' का भ्रमण करेगें. कोलकाता में देश की सांस्कृतिक राजधानी के ऐतिहासिक स्थलों का विजिट करेगें.