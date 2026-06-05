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Rajasthan News: जयपुर बना जल संरक्षण का मॉडल, वंदे गंगा अभियान में पूरे राजस्थान को छोड़ा पीछे

Rajasthan News: जयपुर में 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' के तहत 26 लाख लोगों ने मिलकर 43 हजार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया . कलक्टर संदेश नायक के नेतृत्व में सरकारी भवनों में रीचार्ज शाफ्ट अनिवार्य किए गए हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज 'जल गौरव सम्मान' दिया जा रहा है .

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: Jun 05, 2026, 01:48 PM|Updated: Jun 05, 2026, 01:48 PM
Rajasthan News: जयपुर बना जल संरक्षण का मॉडल, वंदे गंगा अभियान में पूरे राजस्थान को छोड़ा पीछे
Image Credit: vande ganga abhiyan jaipur

Vande Ganga Abhiyan Jaipur: सरकारी अभियानों को लेकर अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि वे केवल कागजी बैठकों, भाषणों और भीड़ जुटाने की औपचारिकताओं तक ही सीमित रह जाते हैं . लेकिन गुलाबी नगरी जयपुर में चलाए गए 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' ने जनभागीदारी की एक ऐसी अनूठी और बेमिसाल इबारत लिखी है, जिसने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है.

बीते 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान अब तक 26 लाख से अधिक लोगों की सक्रिय भागीदारी और 43 हजार से ज्यादा धरातलीय कार्यक्रमों के साथ पूरे राजस्थान में नंबर वन (अव्वल) बनकर उभरा है .

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गलता तीर्थ से शुरू हुआ श्रमदान का कारवां
जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने अभियान की व्यापकता की जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान महज़ फाइलों तक सीमित नहीं रहा . इसकी भव्य शुरुआत ऐतिहासिक गलता तीर्थ से हुई थी, जहां भव्य गंगा आरती और कलश यात्रा के बाद आम नागरिकों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद फावड़ा और तगारी उठाकर प्राचीन जलकुंडों की सफाई की. इसके बाद यह कारवां गांवों तक फैला, जहां लोगों ने खुद श्रमदान कर तालाबों से बरसों पुरानी गाद निकाली और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया.

रीचार्ज शाफ्ट से खत्म होगी जलभराव की समस्या
जिला कलक्टर संदेश नायक के अनुसार, इस बार जयपुर जिला प्रशासन ने जल संरक्षण के क्षेत्र में दो ऐसे नए और क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं, जो आने वाले समय में पूरे राजस्थान के लिए एक नजीर (मॉडल) साबित होंगे . बता दें कि ग्राम पंचायत स्तर तक के सभी सरकारी भवनों में रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संग्रहण) के लिए 'रीचार्ज शाफ्ट' बनाना पूरी तरह अनिवार्य किया जा रहा है.शहरों और कस्बों के उन निचले इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां हर साल मानसून में भारी जलभराव (बाढ़ जैसी स्थिति) हो जाता है . वहां विशेष ड्रेनेज रीचार्ज शाफ्ट लगाए गए हैं, ताकि सड़कों पर जमा होने वाला बारिश का पानी व्यर्थ बहने या मुसीबत बनने के बजाय सीधे जमीन के नीचे भूजल भंडार को रीचार्ज कर सके. इसके समानांतर, मानसून से ठीक पहले शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में बड़े नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सघन सफाई का काम भी युद्ध स्तर पर पूरा किया गया है .

'हरियालो राजस्थान' के लिए 20 लाख गड्ढे तैयार
जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रतिभा वर्मा ने बताया कि मानसून के स्वागत और 'हरियालो राजस्थान' कार्यक्रम के तहत जिले में 20 लाख पौधों के लिए गड्ढे खोदने का कार्य समय से पहले पूरा कर लिया गया है. जैसे ही मानसूनी बारिश शुरू होगी, इन गड्ढों और सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा. जल संरक्षण को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत 26 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से 935 नए जल संरक्षण कार्य स्वीकृत किए गए हैं . बता दें कि नरेगा और विभिन्न विभागीय योजनाओं को मिलाकर इस साल रिकॉर्ड 10 हजार जल संरक्षण कार्य हाथ में लिए गए हैं. इसमें अकेले महात्मा गांधी नरेगा के तहत 5 हजार नए सोख्ता गड्ढे तैयार हुए हैं. प्रवासी और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से संचालित 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के जरिए 273 नए रीचार्ज शाफ्ट का निर्माण हुआ है . इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत ग्रामीण अंचलों में 656 नए सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस पर 'जल गौरव सम्मान' से नवाजे जाएंगे जल योद्धा
ग्रामीण इलाकों में रैलियों, प्रभात फेरियों, नुक्कड़ नाटकों और संगोष्ठियों के माध्यम से पानी की एक-एक बूंद को सहेजने का संदेश घर-घर तक पहुंचाया गया. 11 दिनों तक चले इस महा-अभियान का भव्य समापन आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किया जा रहा है.

इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण की इस अलख को जगाने वाले कर्मठ प्रशासनिक अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'जल गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा .

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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