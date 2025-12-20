राजस्थान VDO परीक्षा में 850 अभ्यर्थियों हुए पास, जानें अब क्या करना होगा आगे

Rajasthan VDO Exam Result Declared: राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है. लंबे समय से जिस परिणाम का इंतजार किया जा रहा था, वह अब खत्म हो गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. यह रिजल्ट 19 दिसंबर 2025 को जारी किया गया. इसमें उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्हें अगले चरण के लिए योग्य माना गया है. चयनित उम्मीदवारों को अब दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

इस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेशभर के लाखों युवाओं में उत्सुकता बनी हुई थी. आखिरकार बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर VDO परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. यह रिजल्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसे अभ्यर्थी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

Rajasthan VDO Result 2025: पूरी जानकारी

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर 2025 को किया गया था. इस परीक्षा के आधार पर ही परिणाम तैयार किया गया है. RSSB ने VDO परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया है. परीक्षा में करीब 5.12 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. इनमें से कुल 850 पदों के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

RSSB की हाल ही में हुई बोर्ड बैठक, जो अध्यक्ष आलोक राज की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, उसके बाद इस परिणाम को सार्वजनिक किया गया. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मेरिट लिस्ट में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं, जो दस्तावेज़ सत्यापन के लिए पात्र पाए गए हैं.

Rajasthan VDO Result 2025: पदों का विवरण

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के तहत कुल 850 पदों पर नियुक्ति की जानी है. इन पदों को क्षेत्र के अनुसार बांटा गया है.

नॉन-TSP क्षेत्र के लिए: 683 पद

TSP क्षेत्र के लिए: 167 पद

यह भर्ती राजस्थान पंचायती राज विभाग के अंतर्गत की जा रही है. VDO का पद ग्रामीण प्रशासन के लिए काफी अहम माना जाता है, क्योंकि गांव स्तर पर योजनाओं के संचालन और विकास कार्यों की जिम्मेदारी इसी पद पर होती है.

Rajasthan VDO Result 2025: जरूरी जानकारी एक नजर में

* भर्ती बोर्ड: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

* पद का नाम: ग्राम विकास अधिकारी (VDO)

* परीक्षा तिथि: 02 नवंबर 2025

* आंसर की जारी: 12 नवंबर 2025

* रिजल्ट घोषित: 19 दिसंबर 2025

* रिजल्ट का फॉर्मेट: मेरिट लिस्ट PDF

* आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan VDO Result 2025 PDF ऐसे करें चेक

जिन उम्मीदवारों ने VDO भर्ती परीक्षा दी थी, वे नीचे बताए गए आसान तरीकों से अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए Candidate’s Corner विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद Results सेक्शन खोलें.

अब VDO Recruitment Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

मेरिट लिस्ट PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी.

PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें.

भविष्य के लिए PDF का प्रिंट आउट या कॉपी सुरक्षित रख लें.

Rajasthan VDO Result 2025: आगे की प्रक्रिया

VDO प्री रिजल्ट 2025 में जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उन्हें अब दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. दस्तावेज़ सत्यापन पूरा होने के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद नियुक्ति से जुड़ी जानकारी भी RSSB की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

