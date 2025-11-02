Zee Rajasthan
राजस्थान VDO परीक्षा में रिकॉर्ड उपस्थिति! सख्त सुरक्षा ने खत्म किया नकल-गैंग का खेल

Rajasthan News: राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 81% उपस्थिति के साथ शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई. 5.12 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, पेपर लीक या नकल की कोई घटना नहीं हुई. सरकार की सख्ती और बेहतर व्यवस्थाओं से परीक्षा सुचारू रही, अभ्यर्थियों ने राहत महसूस की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Nov 02, 2025, 06:57 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 06:57 PM IST

Rajasthan VDO Exam: राजस्थान में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई. इस परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए गए थे. लंबे समय बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए यह दिन राहतभरा रहा, क्योंकि परीक्षा बिना किसी विवाद या गड़बड़ी के समाप्त हुई.

राजस्थान के कुल 38 जिलों में एक साथ आयोजित इस परीक्षा में लगभग 81% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई. परीक्षा में कुल 850 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए करीब 5 लाख 12 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रविवार को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे.

केवल जयपुर जिले में ही 250 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां करीब 93 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली. इस बार परीक्षा के समय में किए गए बदलाव से अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई.

अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर का स्तर इजी टू मॉडरेट रहा और व्यवस्थाएं भी संतोषजनक रहीं. सबसे बड़ी राहत यह रही कि इस बार पेपर आउट या डमी अभ्यर्थी जैसी कोई घटना सामने नहीं आई. कई अभ्यर्थियों ने कहा कि “जब से भाजपा सरकार आई है, तब से पेपर लीक या नकल जैसी समस्याएँ लगभग खत्म हो गई हैं.”

चयन बोर्ड और प्रशासन ने भी परीक्षा के बाद राहत की सांस ली है. पिछले वर्षों में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इस बार सरकार ने विशेष सख्ती बरती थी. परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, वीडियोग्राफी और डिजिटल निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई थी.

कुल मिलाकर, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई. अभ्यर्थियों ने कहा कि अब उन्हें चयन बोर्ड पर भरोसा है और वे नतीजों का इंतजार आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं.

