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पुरानी गाड़ी को कहें अलविदा, नया वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी कितनी छूट? जानें किसे और कैसे मिलेगा फायदा

Rajasthan News: राजस्थान में वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर टैक्स छूट के नियम बदल गए हैं. अब छूट के लिए पुराना वाहन और नया वाहन एक ही व्यक्ति के नाम होना जरूरी होगा. गैर-परिवहन वाहनों पर 26% और परिवहन वाहनों पर 16% छूट मिलेगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 13, 2026, 07:18 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 07:18 PM IST
पुरानी गाड़ी को कहें अलविदा, नया वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी कितनी छूट? जानें किसे और कैसे मिलेगा फायदा
Image Credit: राजस्थान में वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर टैक्स छूट के नियम बदल गए हैं.

Jaipur News: पुराना वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राजस्थान परिवहन विभाग ने बड़ा बदलाव किया है. अब टैक्स में छूट लेने के लिए राजस्थान में रजिस्टर्ड वाहन को राजस्थान के ही अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर कबाड़ कराना जरूरी होगा. साथ ही नए वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी व्यक्ति के नाम होना चाहिए, जिसके नाम पर पुराना वाहन स्क्रैप किया गया है. परिवहन विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में बदलाव को लेकर बुधवार को नोटिफिकेशन जारी किया है.

दूसरे राज्य में स्क्रैप कराने पर बदला नियम
पहले राजस्थान में रजिस्टर्ड वाहन को दूसरे राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर भी कबाड़ कराया जा सकता था. इसके बाद राजस्थान में नया वाहन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम खरीदने पर भी टैक्स में छूट मिल जाती थी. अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है. नए नियम के मुताबिक टैक्स छूट का फायदा उसी व्यक्ति को मिलेगा, जिसके नाम पर पुराना वाहन था और उसी के नाम पर नया वाहन खरीदा जाएगा.

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बाहर स्क्रैप कराने पर भी मिलेगी छूट
हालांकि राजस्थान के वाहन मालिकों के लिए एक राहत भी रखी गई है. अगर राजस्थान में रजिस्टर्ड वाहन को राजस्थान के बाहर किसी अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर कबाड़ कराया जाता है, तो टैक्स छूट मिल सकती है. इसके लिए एक जरूरी शर्त रखी गई है. पुराने वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति के नाम होना चाहिए, जिसके नाम पर वह वाहन पहले रजिस्टर्ड था. इसके बाद नया वाहन भी उसी व्यक्ति के नाम होना जरूरी होगा.

गैर-परिवहन वाहनों पर 26% की छूट
परिवहन विभाग ने टैक्स में मिलने वाली रियायत की दर भी बदली है. गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 26 फीसदी तक की छूट मिलेगी. वहीं परिवहन वाहनों के लिए टैक्स में 16 फीसदी की रियायत का प्रावधान किया गया है. यानी पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर टैक्स का कुछ हिस्सा कम हो जाएगा.

एक लाख रुपये से ज्यादा छूट नहीं
नई व्यवस्था में टैक्स छूट की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है. किसी वाहन पर 26 या 16 फीसदी की गणना के बाद छूट की रकम एक लाख रुपये से ज्यादा बनती है, तब भी वाहन मालिक को अधिकतम एक लाख रुपये की ही रियायत मिलेगी. इससे ज्यादा राशि की छूट नहीं दी जाएगी.

आठ साल तक मिलेगा फायदा
मोटर व्हीकल टैक्स देने वाले वाहनों के मामले में यह टैक्स रियायत आठ साल की अवधि के लिए रहेगी. यानी नियमों के तहत पात्र वाहन मालिक को नया वाहन खरीदने के बाद निर्धारित अवधि तक इसका लाभ मिल सकेगा. नए नियम का मकसद स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को हटाने और वाहन मालिकों को नया वाहन लेने के लिए प्रोत्साहित करना है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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