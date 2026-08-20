/राजस्थान के वाहन, MP में फिटनेस का खेल! हर महीने हजारों गाड़ियों की बिना जांच पासिंग, सरकार को करोड़ों का नुकसान

Rajasthan ATS: राजस्थान के कमर्शियल वाहनों की दूसरे राज्यों में फिटनेस की जा रही है. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश हैं कि वाहनों की फिजिकल जांच के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए. लेकिन मध्यप्रदेश में बड़े स्तर पर राजस्थान के वाहनों की बिना जांच फिटनेस की जा रही है. इससे राजस्थान सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है. दरअसल देशभर में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन फिटनेस का नया मॉड्यूल लागू किया हुआ है. मॉड्यूल यह है कि वाहनों की फिटनेस केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर की जा सकती है. देशभर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर वाहनों की फिटनेस सख्त प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए. लेकिन मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में बिना वाहन जांच के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के मामले सामने आ रहे हैं.

अब तक कुल 50 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खुले

राजस्थान में अब तक करीब 50 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खुल चुके हैं. राजस्थान में एटीएस केन्द्रों पर परिवहन विभाग की सख्ती के चलते बिना वाहन जांच फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रवृत्ति कम हुई है. 15 फरवरी 2026 तक राजस्थान में फिटनेस केन्द्रों पर बिना वाहन जांच प्रमाण पत्र जारी करने की प्रवृत्ति आम थी. लेकिन फरवरी माह में परिवहन विभाग ने ऐसे फिटनेस केन्द्रों और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के विरुद्ध एफआईआर कराने के आदेश दिए थे. इसके बाद से राजस्थान में वाहनों की बिना जांच फिटनेस प्रमाण पत्र के मामले सामने नहीं आए हैं. लेकिन अब मध्यप्रदेश में बड़े स्तर पर यह खेल चलने की सूचना है.

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अगस्त माह में राजस्थान के वाहनों की फिटनेस

- वेदांती व्हीकल फिटनेस SPV इंदौर पर करीब 600 वाहनों की फिटनेस की गई

- 1 से 17 अगस्त 2026 की अवधि में की गई यह फिटनेस

- वेदांती व्हीकल फिटनेस SPV ग्वालियर पर 350 से अधिक वाहनों की फिटनेस

- महाकाल इंटरप्राइजेज इंदौर पर करीब 150 से अधिक वाहनों की फिटनेस

- मनाली इंडस्ट्रीज ग्वालियर पर 550 से अधिक वाहनों की फिटनेस

- सिंह गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी इंदौर पर 200 से अधिक वाहनों की फिटनेस

- अरनेजा ऑटो लॉजिस्टिक्स इंदौर पर करीब 200 से अधिक वाहनों की फिटनेस

- संदीप ट्रेडर्स शिवपुरी पर की गई करीब 150 वाहनों की फिटनेस

90 फीसदी वाहनों के बिना जांच बन रहे प्रमाण पत्र

परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो राजस्थान के सबसे ज्यादा वाहनों की फिटनेस मध्य प्रदेश और झारखंड में की जा रही है. मध्यप्रदेश में राजस्थान के औसतन हर माह 5 से 10 हजार वाहनों की फिटनेस की जाती है. लगभग इतनी ही वाहनों की फिटनेस झारखंड में की जाती है. फिटनेस सेक्टर से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इनमें से 90 फीसदी फिटनेस मध्यप्रदेश और झारखंड में वाहनों की बिना जांच के जारी की जा रही हैं. केवल वाहन की फोटो और अन्य दस्तावेज मंगवाकर एटीएस संचालक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं.

वाहन फिटनेस पर सवाल, आर्थिक नुकसान भी

- अप्रैल और मई माह में राजस्थान के 5000 से अधिक वाहनों की फिटनेस

- मध्यप्रदेश के एटीएस स्टेशनों पर की गई इन वाहनों की फिटनेस

- जून माह में 4500 से अधिक वाहनों की फिटनेस एमपी में की गई

- जुलाई माह में भी करीब 4000 वाहनों की फिटनेस होने की जानकारी

- वाहनों की फिटनेस दूसरे राज्यों में होने से परिवहन विभाग को राजस्व नुकसान

- ग्रीन टैक्स के पेटे औसतन हर महीने 8 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का दावा

- यानी एक वर्ष में राजस्थान परिवहन विभाग को हो सकता 96 करोड़ का नुकसान