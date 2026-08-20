Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के वाहन, MP में फिटनेस का खेल! हर महीने हजारों गाड़ियों की बिना जांच पासिंग, सरकार को करोड़ों का नुकसान

राजस्थान के वाहन, MP में फिटनेस का खेल! हर महीने हजारों गाड़ियों की बिना जांच पासिंग, सरकार को करोड़ों का नुकसान

Rajasthan News: राजस्थान के कमर्शियल वाहनों की मध्यप्रदेश और झारखंड में बिना फिजिकल जांच फिटनेस किए जाने का मामला सामने आया है. दावा है कि करीब 90% वाहनों को बिना जांच प्रमाण पत्र मिल रहा है. इससे राजस्थान सरकार को हर साल करीब 96 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 20, 2026, 04:59 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 04:59 PM IST
राजस्थान के वाहन, MP में फिटनेस का खेल! हर महीने हजारों गाड़ियों की बिना जांच पासिंग, सरकार को करोड़ों का नुकसान
Image Credit: राजस्थान के कमर्शियल वाहनों की मध्यप्रदेश और झारखंड में बिना फिजिकल जांच फिटनेस किए जाने का मामला सामने आया.

Rajasthan ATS: राजस्थान के कमर्शियल वाहनों की दूसरे राज्यों में फिटनेस की जा रही है. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश हैं कि वाहनों की फिजिकल जांच के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए. लेकिन मध्यप्रदेश में बड़े स्तर पर राजस्थान के वाहनों की बिना जांच फिटनेस की जा रही है. इससे राजस्थान सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है. दरअसल देशभर में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन फिटनेस का नया मॉड्यूल लागू किया हुआ है. मॉड्यूल यह है कि वाहनों की फिटनेस केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर की जा सकती है. देशभर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर वाहनों की फिटनेस सख्त प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए. लेकिन मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में बिना वाहन जांच के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के मामले सामने आ रहे हैं.

अब तक कुल 50 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खुले
राजस्थान में अब तक करीब 50 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खुल चुके हैं. राजस्थान में एटीएस केन्द्रों पर परिवहन विभाग की सख्ती के चलते बिना वाहन जांच फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रवृत्ति कम हुई है. 15 फरवरी 2026 तक राजस्थान में फिटनेस केन्द्रों पर बिना वाहन जांच प्रमाण पत्र जारी करने की प्रवृत्ति आम थी. लेकिन फरवरी माह में परिवहन विभाग ने ऐसे फिटनेस केन्द्रों और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के विरुद्ध एफआईआर कराने के आदेश दिए थे. इसके बाद से राजस्थान में वाहनों की बिना जांच फिटनेस प्रमाण पत्र के मामले सामने नहीं आए हैं. लेकिन अब मध्यप्रदेश में बड़े स्तर पर यह खेल चलने की सूचना है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगस्त माह में राजस्थान के वाहनों की फिटनेस
- वेदांती व्हीकल फिटनेस SPV इंदौर पर करीब 600 वाहनों की फिटनेस की गई
- 1 से 17 अगस्त 2026 की अवधि में की गई यह फिटनेस
- वेदांती व्हीकल फिटनेस SPV ग्वालियर पर 350 से अधिक वाहनों की फिटनेस
- महाकाल इंटरप्राइजेज इंदौर पर करीब 150 से अधिक वाहनों की फिटनेस
- मनाली इंडस्ट्रीज ग्वालियर पर 550 से अधिक वाहनों की फिटनेस
- सिंह गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी इंदौर पर 200 से अधिक वाहनों की फिटनेस
- अरनेजा ऑटो लॉजिस्टिक्स इंदौर पर करीब 200 से अधिक वाहनों की फिटनेस
- संदीप ट्रेडर्स शिवपुरी पर की गई करीब 150 वाहनों की फिटनेस

90 फीसदी वाहनों के बिना जांच बन रहे प्रमाण पत्र
परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो राजस्थान के सबसे ज्यादा वाहनों की फिटनेस मध्य प्रदेश और झारखंड में की जा रही है. मध्यप्रदेश में राजस्थान के औसतन हर माह 5 से 10 हजार वाहनों की फिटनेस की जाती है. लगभग इतनी ही वाहनों की फिटनेस झारखंड में की जाती है. फिटनेस सेक्टर से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इनमें से 90 फीसदी फिटनेस मध्यप्रदेश और झारखंड में वाहनों की बिना जांच के जारी की जा रही हैं. केवल वाहन की फोटो और अन्य दस्तावेज मंगवाकर एटीएस संचालक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं.

वाहन फिटनेस पर सवाल, आर्थिक नुकसान भी
- अप्रैल और मई माह में राजस्थान के 5000 से अधिक वाहनों की फिटनेस
- मध्यप्रदेश के एटीएस स्टेशनों पर की गई इन वाहनों की फिटनेस
- जून माह में 4500 से अधिक वाहनों की फिटनेस एमपी में की गई
- जुलाई माह में भी करीब 4000 वाहनों की फिटनेस होने की जानकारी
- वाहनों की फिटनेस दूसरे राज्यों में होने से परिवहन विभाग को राजस्व नुकसान
- ग्रीन टैक्स के पेटे औसतन हर महीने 8 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का दावा
- यानी एक वर्ष में राजस्थान परिवहन विभाग को हो सकता 96 करोड़ का नुकसान

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अंधेरे में घुसा और मच गया कोहराम! जमवारामगढ़ में पैंथर के हमले से 27 पशुओं की मौत, मुआवजे की मांग तेज

कौन हैं IAS प्रज्ञा केवलरमानी, जिनकी गृह जिले में पोस्टिंग से मचा बवाल, जानें पूरा मामला

आज से राजस्थान विधानसभा में शुरू होगा मानसून सत्र, UCC से किसान और रोजगार तक गरमाएगा सदन

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के वाहन, MP में फिटनेस का खेल! हर महीने हजारों गाड़ियों की बिना जांच पासिंग, सरकार को करोड़ों का नुकसान
2
3
4
5