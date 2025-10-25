Zee Rajasthan
'हलाल, हिजाब और मदरसे' तीनों पर VHP नेता सुरेंद्र जैन का तिहरा हमला!

Rajasthan News: विहिप के डॉ. सुरेंद्र जैन ने हलाल सर्टिफिकेट पर देशभर में बैन की मांग की. कहा, यह शरीयत लागू करने की कोशिश है. मदरसा बोर्ड भंग करने और हिजाब विवाद पर नियंत्रण की बात कही. हिजाब को महिलाओं को दड़बे में धकेलने की साजिश बताया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhishek Aadha
Published: Oct 25, 2025, 06:13 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 06:13 PM IST

VHP Leader Surender Jain: विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने खाने-पीने के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करने पर देशभर में प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि पहले कैमरा और लाउडस्पीकर हराम था लेकिन अब हलाल हो गया है. अब खाने-पीने की चीजों पर भी हलाल का सर्टिफिकेट लिखा जा रहा है, जो देश में शरीयत लागू करने की कोशिश है.

हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी की मांग
डॉ. जैन ने कहा कि यूपी की तरह हलाल सर्टिफिकेट पर पूरे देश में पाबंदी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह शरीयत लागू करने की साजिश है. उन्होंने आईआरसीटीसी और एयरलाइंस से हलाल सर्टिफिकेट हटाने की भी मांग की. उनका कहना है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय APEDA ने आदेश दिया था कि एक्सपोर्ट होने वाले मांस पर हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब यह आदेश वापस लेकर अच्छा कार्य किया है.

मदरसों पर हो नियंत्रण
मुरादाबाद में 13 वर्ष की लड़की से कौमार्य का सर्टिफिकेट मांगे जाने के मामले पर डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि यह लड़की के लिए मानसिक यंत्रणा है. उन्होंने कहा कि यह सभ्य समाज की मांग है कि मदरसों पर नियंत्रण हो. मदरसा बोर्ड को भंग किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां से कोई राष्ट्रविरोधी गतिविधि न चले.

हिजाब विवाद पर रखा अपना पक्ष
केरल सरकार की ओर से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट में रखी गई राय पर उन्होंने कहा कि यह विवाद कर्नाटक से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया है. आने वाले समय में ऐसी भी मांग उठ सकती है कि फौज और न्यायपालिका में भी हिजाब लागू हो. उन्होंने कहा कि कल यह मांग भी उठ सकती है कि न्यायाधीश बुर्का पहनकर बैठें.

मुस्लिम महिलाओं को फिर से दड़बे में धकेलने की कोशिश
डॉ. जैन ने कहा कि मस्जिद में परिधान का नियम है, उसी तरह स्कूलों में भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आगरा में हिजाब की दलील देकर हिजाब हटाने से मना कर दिया गया था. एक मॉल से निकल रही महिला की तलाशी के दौरान उसके हिजाब के अंदर छिपाया गया मॉल का सामान बरामद हुआ था. उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर पूरे देश में विवाद खड़ा किया जा रहा है और यह मुस्लिम महिलाओं को फिर से दड़बे में धकेलने की कोशिश है.

