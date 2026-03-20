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हिंदूओं पर संकट में मदद करेगी VHP, हेल्प लाइन की गई जारी, सूचना मिलते ही पहुंचेंगे विहिप कार्यकर्ता

Rajasthan News: विश्व हिंदू परिषद ने पीड़ित हिंदू परिवारों की मदद के लिए 24x7 हेल्पलाइन शुरू की. लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में कानूनी सहायता मिलेगी. जयपुर से संचालन होगा और शिकायत पर तुरंत स्थानीय मदद भेजी जाएगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 20, 2026, 09:43 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 09:43 PM IST

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हिंदूओं पर संकट में मदद करेगी VHP, हेल्प लाइन की गई जारी, सूचना मिलते ही पहुंचेंगे विहिप कार्यकर्ता

Jaipur News: हिंदू समाज में पीड़ितों तक त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने हेल्प लाइन जारी की है. लव जिहाद, लैंड जिहाद,प्रॉपर्टी जिहाद जैसे मामलाें सहित अन्य प्रकरणों में हिंदू परिवार को दिक्कत आने पर पीड़ित सहायता मांग सकेंगे. विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुक्रवार को हेल्पलाइन के नम्बर जारी किए गए.

प्रदेश में हिंदू त्यौहारों और विभिन्न प्रकार के मामलों में मुसीबत में फंसने वाले पीडितों की मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पहल शुरू की है. विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में केंद्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक, प्रांत सहमंत्री विवेक दिवाकर ने हेल्पलाइन नंबर 9024669328 जारी कर कहा कि अब संकट में फंसे पीड़ित हिंदुओं की कानूनी और अन्य सहायता की जाएगी. अमितोष पारीक ने कहा कि राजस्थान एवं देश के विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हिंदू त्योहारों के दौरान घटित घटनाओं में सामने आया कि किस तरह हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ा. घटना के बाद हिंदू समाज कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है. समाज की सजगता एवं एकजुटता से ही ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव है. इस अवसर पर हिंदू समाज के हितों की रक्षा एवं आवश्यकता पड़ने पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 24x7 हेल्पलाइन शुरू की है. इस हेल्पलाइन के माध्यम से लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन तथा हिंदुओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शीघ्र सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा.

ऐसे काम करेगी हेल्प लाइन
अमितोष पारीक ने बताया कि जयपुर में हेल्प लाइन का सेंट्रल ऑफिस बनाया जाएगा, वहीं जिलों और विभाग स्तर पर कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे. हेल्प लाइन पर शिकायत या सूचना मिलने के बाद जिले में कार्यकर्ताओं को तत्काल सहायता के लिए भेजा जाएगा. कार्यकर्ताओं की ओर से प्रशासनिक सहयोग करवाने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने में मदद की जाएगी. पारीक ने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा समस्या की सूचना तत्काल हेल्पलाइन पर दें, जिससे समय रहते आवश्यक एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

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