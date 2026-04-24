/Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी, दोपहर 1 बजे आत्मघाती हमले का दावा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Rajasthan Vidhan Sabha Bomb Threat: राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजस्थान विधानसभा को आज एक बार फिर दहलाने की धमकी मिली है. विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए एक अज्ञात ईमेल ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. ईमेल भेजने वाले ने बेहद सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि दोपहर 1 बजे विधानसभा परिसर में एक बड़ा आत्मघाती धमाका किया जाएगा.

सुरक्षा घेरा हुआ सख्त

जैसे ही ईमेल की जानकारी मिली, विधानसभा परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बिना देरी किए हाई अलर्ट जारी कर दिया.बता दें कि परिसर के भीतर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया. ड्यूटी के लिए पहुंच रहे कर्मचारियों को मुख्य गेट के बाहर ही रोक दिया गया है, जिससे बाहर काफी भीड़ जमा हो गई. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता (BDDS) आधुनिक उपकरणों के साथ गार्डन, पार्किंग, गलियारों और चप्पे-चप्पे की तलाशी ले रहा है.

क्या ये सिर्फ शरारत है या बड़ी साजिश?

हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बार है जब विधानसभा को निशाना बनाने की धमकी मिली है. 13 अप्रैल को भी इसी तरह का एक इनपुट मिला था. बता दें कि बार-बार मिल रही इन धमकियों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. पुलिस अब ईमेल के सोर्स और 'IP एड्रेस' को ट्रैक कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किसी असामाजिक तत्व की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरा सुरक्षा षड्यंत्र.

बता दें कि कई विधायक विधानसभा की मीटिंगों में भाग लेने पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें वापस भेज दिया. BJP विधायक कैलाश वर्मा ने कहा, सरकार धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. विधानसभा को दूसरी बार धमकी दी गई है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए काम करेंगे। कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे. कई घंटे तक पुलिस ने विधानसभा के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया. जांच एजेंसियों ने करीब 3 घंटे तक जांच करने के बाद सभी कर्मचारियों को दोबारा विधानसभा के अंदर भेज दिया. बार-बार मिल रही ऐसी धमकियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों बार-बार विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाकर धमकियां दी जा रही हैं.

परिसर में कमांडो तैनात

वर्तमान में पूरी विधानसभा को कमांडो के घेरे में ले लिया गया है. आसपास के ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है और विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस की पिकेट तैनात कर दी गई है.