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Vikata Sankashti Chaturthi 2026: 5 अप्रैल को रखा जाएगा वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Rajasthan News: भगवान गणेश को समर्पित विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, रात 9:54 बजे चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोला जाएगा. इस दिन भगवान विकट की पूजा से सभी महासंकट दूर होते हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 05, 2026, 08:10 AM IST | Updated:Apr 05, 2026, 09:41 AM IST

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Vikata Sankashti Chaturthi 2026: 5 अप्रैल को रखा जाएगा वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Vikat Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया है. वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से पूजन करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है.

जयपुर-जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि इस वर्ष 5 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा.

शुभ मुहूर्त और तिथि
पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि का गणित इस प्रकार है. तृतीया तिथि समाप्त 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11:59 बजे. चतुर्थी तिथि प्रारंभ 5 अप्रैल को दोपहर के बाद और चतुर्थी तिथि समापन 6 अप्रैल को दोपहर 2:10 बजे. बता दें कि संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है. इस दिन रात 9:54 बजे चंद्रोदय होगा. अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा.

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भगवान विकट का महत्व
डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, भगवान गणेश के अष्टविनायक रूपों में से एक विकट रूप है. इस दिन इनकी पूजा करने से ज्ञात-अज्ञात भय और रोगों से मुक्ति मिलती है. दुर्घटनाओं और शोक का नाश होता है. भक्त को अपराजेयता और निर्भयता का वरदान प्राप्त होता है.

व्रत और पूजन के नियम
गणेश जी का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए इन नियमों का पालन करें. सुबह जल्दी स्नान कर लाल या पीले वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें. उसके बाद पूरे दिन मन शांत रखें और सात्विक आहार (फलाहार) लें. सूर्यास्त के बाद गणेश जी की प्रतिमा को लाल कपड़े पर स्थापित कर सिंदूर, अक्षत और फूल चढ़ाएं. बप्पा को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और रात में चंद्रमा उदय होने पर चांदी के पात्र से दूध, जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें.

प्रभावशाली मंत्र
पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करना फलदायी रहता है-
ॐ गं गणपतये नमः॥

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्व कार्येषु सर्वदा.

ॐ नमो सिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्त्रे सर्वविघ्न प्रशमनाय.

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