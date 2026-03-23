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NGT आदेशों की अनदेखी पर फूटा गुस्सा! कोटपुतली में अल्ट्राटेक प्लांट के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों ग्रामीण

Rajasthan News: NGT आदेश लागू न होने से जोधपुरा में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा. 1200+ दिनों से जारी धरना उग्र, अल्ट्राटेक प्लांट के खिलाफ रैली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन. प्रदूषण, ब्लास्टिंग और कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Mar 23, 2026, 11:51 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 11:51 PM IST

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NGT आदेशों की अनदेखी पर फूटा गुस्सा! कोटपुतली में अल्ट्राटेक प्लांट के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों ग्रामीण

Kotputli Strike News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों की पालना नहीं होने से जोधपुरा गांव के नाराज ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर खुलकर सामने आया. आदित्य बिरला समूह के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ पिछले करीब 1201 दिनों से चल रहा धरना अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है. शहीद दिवस के अवसर पर सैकड़ों ग्रामीणों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीरें हाथ में लेकर विशाल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया. रैली के दौरान “NGT आदेश लागू करो” और “प्रदूषण से मुक्ति दो” जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तीन थानो का भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. ग्रामीणों का आरोप है कि NGT के मुकदमा संख्या 143/2024 में 3 नवंबर 2025 को जोधपुरा संघर्ष समिति के पक्ष में फैसला सुनाया गया था. आदेश में जिला प्रशासन को तीन महीने के भीतर सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था, लेकिन चार महीने से अधिक समय गुजरने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्लांट का क्रेशर आबादी और स्कूल से महज 82 मीटर की दूरी पर संचालित हो रहा है. ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर घरों तक आ रहे हैं, जिससे जनहानि का खतरा बना हुआ है. वहीं धूल और ध्वनि प्रदूषण के कारण क्षेत्र में दमा, एलर्जी और सुनने की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इलाके का पानी अब पीने योग्य नहीं बचा है. ग्रामीणों के अनुसार NGT ने 500 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग पर रोक, रात्रिकालीन शोर नियंत्रण और हाई मास्क लाइट्स बंद करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन प्लांट प्रबंधन इन आदेशों की अनदेखी कर रहा है.

जोधपुरा संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण पिछले 1201 दिनों से धरने पर बैठे हैं. वही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही NGT आदेशों की पालना नहीं करवाई गई तो कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव लगातार जारी रहेगा. जिसको लेकर धरणर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय मे पहुंच कर ज्ञापन सौपा और अपनी मांगे कलेक्टर के सामने रखते हुये कहा ज़ब तक NGT के आदेशों की पूर्ण पालना नहीं होंगी तब तक धरना कार्यालय के बाहर निरंतर जारी रहेगा.

इधर जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि NGT के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. उन्होंने माना कि 500 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग, रात्रिकालीन लाइटिंग और डस्ट प्रदूषण से जुड़ी कुछ शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच करवाने को लेकर खनन विभाग व पुलिस को तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिये है. साथ मे ग्रामीणों के साथ मिलकर SDM एक कमेटी का घटन कर मामले की पूर्ण जाँच करे. अभी फिलहाल कलेक्टर कार्यालय के सामने ग्रामीणों का धरना जारी है साथ ही पुलिस का जाप्ता भी मौके पर तैनात है.

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