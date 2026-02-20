कौन हैं विनोद जाखड़, जो बने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष? निर्मल चौधरी ने दी बधाई

Rajasthan News: विनोद जाखड़ पहली बार राजस्थान से बने एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें, जो

अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्रसंघ चुनाव जीतने के बाद से ही विनोद जाखड़ एनएसयूआई में शामिल हो गए थे और छात्र हितों के लिए संघर्ष करते रहे है. चुनाव जीतने के बाद उनकी सादगी और छात्रों के बीच अच्छी पकड़ के चलते जाखड़ कांग्रेस के कई नेताओं के नजदीकी माने जाते हैं.

आमतौर पर अपनी सादगी के लिए जाने जाने वाले विनोद जाखड़, राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS कार्यक्रम को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद जेल जाने से चर्चा में आए थे. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले, विनोद NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे.

कितने पढ़े-लिखे हैं विनोद जाखड़?

विनोद जाखड़ ने पॉलिटिकल साइंस से बीए की और फिर उन्होंने साल 2017 में समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) से MA की पढ़ाई की. फिलहाल वह राजस्थानी लैंग्वेज में MA कर रहे हैं.

साल 2014 में विनोद जाखड़ राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष चुने गए थे और फिर साल 2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए NSUI से टिकट मांगा था लेकिन उनको टिकट नहीं मिला.

बता दें कि NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में लगभग 15 संभावित उम्मीदवारों से व्यक्तिगत इंटरव्यू लिए, जिसमें NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार भी मौजूद थे.

राहुल गांधी ने इंटरव्यू में दावेदारों से विस्तृत सवाल-जवाब किए. चर्चा में सियासी समझ, सोशल मीडिया पर सक्रियता, गुटबाजी से दूर रहने की क्षमता, विचारधारा की मजबूती और संगठन के प्रति समर्पण जैसे पहलुओं पर फोकस रहा.

वहीं, राजस्थान से दो प्रमुख नाम विनोद जाखड़ और निर्मल चौधरी दिल्ली बुलाए गए थे. दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और युवाओं में मजबूत पकड़ रखते हैं. निर्मल चौधरी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और लगातार चर्चा में बने रहते हैं.

वहीं, विनोद जाखड़ हाल ही में RAS के खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आए थे. इस आंदोलन के दौरान वे कुछ दिनों जेल भी गए, जिससे वे कांग्रेस आलाकमान की नजर में आए. विनोद जाखड़ को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, जो राजस्थान कांग्रेस में उनकी स्थिति को मजबूत बनाता है.