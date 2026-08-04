/क्या फिर अटक जाएगी शिक्षकों की सैलरी? 192 करोड़ के टेंडर ने खड़े किए बड़े सवाल

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Rajasthan Vocational Lab Tender: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर नई टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से विवाद खड़ा हो गया है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 1736 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल लैब संचालन, 2502 व्यावसायिक शिक्षकों और 84 समन्वयकों की नियुक्ति के लिए करीब 192.77 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है. आरोप है कि जिन निजी एजेंसियों पर शिक्षकों का 5 से 14 माह तक का मानदेय बकाया है, उन्हें भी नए टेंडर में शामिल होने का अवसर दिया गया है.
सैकड़ों शिक्षकों को नहीं मिली है लंबे समय से सैलरी
सैकड़ों शिक्षकों की लंबे समय की सैलरी बकाया होने के बावजूद भी फिर से उन्हीं कंपनियों को मौका दिए जाने के कारण व्यवसायिक शिक्षकों ने शिक्षक विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की है. व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि IISD, ICA, LNJ Institute, iDaksha, HWO और Mind Leader जैसी एजेंसियों के खिलाफ लंबे समय से वेतन रोकने और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें हैं. उनका कहना है कि स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पहले आश्वासन दिया था कि बकाया मानदेय वाली कंपनियों को नए टेंडर में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें पात्र मान लिया गया है.
192 करोड़ रुपये का निकला है वोकेशनल टेंडर
प्रदेश के 1736 स्कूलों के लिए 192 करोड़ का वोकेशनल टेंडर
बकाया वेतन वाली 6 कंपनियां फिर टेंडर प्रक्रिया में शामिल
शिक्षकों का आरोप- 8 से 14 महीने तक नहीं मिला मानदेय
फिर भी उन्हीं कंपनियों को किया गया टेंडर में शामिल
सैकड़ो व्यवसायिक शिक्षकों का करोड़ों रुपए का मानदेय बकाया
व्यावसायिक संघर्ष समिति का कहना है
फिर से हनी कंपनियों को मिला टेंडर तो क्या होगा शिक्षकों का भविष्य
नए टेंडर में शिक्षकों का मानदेय 23,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित
शिक्षकों का कहना है कि सरकार स्थायी भर्ती के बजाय ठेका व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है. नए टेंडर में शिक्षकों का मानदेय 23,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा और समय पर वेतन मिलने की कोई गारंटी नहीं है. टेंडर की शर्तों के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षक को कक्षा 9 और 11 में कम से कम 35-35 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा सेवा समाप्त की जा सकती है. वहीं प्लेसमेंट के बाद तीन माह की वेतन स्लिप जमा नहीं होने पर ठेका कंपनी के 20 प्रतिशत भुगतान पर रोक लगाने का प्रावधान भी रखा गया है.
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