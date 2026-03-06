Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नमाज के दौरान जयपुर में गिरी दीवार, 15 लोग मलबे में दबे, 6 की हालात गंभीर

Rajasthan News: जयपुर के भट्टा बस्ती में फिरदौस मस्जिद में नमाज के दौरान दीवार गिरने से 15 युवक घायल हुए. गंभीर छह घायलों को SMS अस्पताल रेफर किया गया. बचाव में पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByPreeti tanwar
Published:Mar 06, 2026, 04:53 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम
7 Photos
upsc topper list

ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम

किसानों के लिए बड़ी खबर, क्या 13 मार्च को आएगी 22वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

किसानों के लिए बड़ी खबर, क्या 13 मार्च को आएगी 22वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

कब मनाई जाएगी गणगौर तीज? जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त
6 Photos
gangaur 2026

कब मनाई जाएगी गणगौर तीज? जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

धोरों की धरती पर गूंजे गणगौर के गीत, सरदारशहर में नवविवाहिताएं कर रहीं सुहाग की कामना
6 Photos
Churu news

धोरों की धरती पर गूंजे गणगौर के गीत, सरदारशहर में नवविवाहिताएं कर रहीं सुहाग की कामना

नमाज के दौरान जयपुर में गिरी दीवार, 15 लोग मलबे में दबे, 6 की हालात गंभीर

Jaipur News: जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में फिरदौस मस्जिद में नमाज के दौरान दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ. दोपहर करीब 2.30 बजे हुई इस घटना में 15 युवक मलबे के नीचे दब गए. सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी 15 युवकों को मलबे से बाहर निकाला. इस हादसे से मस्जिद में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

घटना में गंभीर रूप से घायल छह लोगों को तत्काल SMS ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. इनमें रुस्तम (40), ईशान (34), खुर्शीद (25), सुहैल (25), इमाम जफर (20) और इकबाल (18) शामिल हैं. एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया जबकि बाकी पांच का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है. SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी के निर्देश पर चिकित्सकों की टीम मोर्चा संभाले हुए है. ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. राजेंद्र मांड़िया भी अस्पताल में मौजूद हैं.

उधर कांवटिया अस्पताल में भी 13-14 मरीजों के भर्ती होने की सूचना मिली. कांवटिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. आर.एस. तंवर ने बताया कि गंभीर चोटों वाले छह मरीजों को SMS अस्पताल रेफर किया गया और बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. पानीपेच की रहने वाली एक युवती (18) ने बताया कि मस्जिद में बैठते ही अचानक दीवार गिर गई, जिससे उनकी पीठ और कमर में चोट आई. हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news