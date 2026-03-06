नमाज के दौरान जयपुर में गिरी दीवार, 15 लोग मलबे में दबे, 6 की हालात गंभीर

Jaipur News: जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में फिरदौस मस्जिद में नमाज के दौरान दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ. दोपहर करीब 2.30 बजे हुई इस घटना में 15 युवक मलबे के नीचे दब गए. सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी 15 युवकों को मलबे से बाहर निकाला. इस हादसे से मस्जिद में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

घटना में गंभीर रूप से घायल छह लोगों को तत्काल SMS ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. इनमें रुस्तम (40), ईशान (34), खुर्शीद (25), सुहैल (25), इमाम जफर (20) और इकबाल (18) शामिल हैं. एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया जबकि बाकी पांच का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है. SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी के निर्देश पर चिकित्सकों की टीम मोर्चा संभाले हुए है. ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. राजेंद्र मांड़िया भी अस्पताल में मौजूद हैं.

उधर कांवटिया अस्पताल में भी 13-14 मरीजों के भर्ती होने की सूचना मिली. कांवटिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. आर.एस. तंवर ने बताया कि गंभीर चोटों वाले छह मरीजों को SMS अस्पताल रेफर किया गया और बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. पानीपेच की रहने वाली एक युवती (18) ने बताया कि मस्जिद में बैठते ही अचानक दीवार गिर गई, जिससे उनकी पीठ और कमर में चोट आई. हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया.

