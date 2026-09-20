/भजनलाल सरकार का जल सुरक्षा महाअभियान! 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं, हर घर नल की तैयारी

Har Ghar Nal: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर जलदाय और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सभी परियोजनाओं का काम तय समय में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अगले जून महीने में संभावित पेयजल मांग को देखते हुए अभी से पूरी योजना तैयार की जाए, ताकि प्रदेशवासियों को पर्याप्त और लगातार पेयजल मिलता रहे. साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर पानी की सप्लाई से जुड़ी शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए.

जल परियोजनाओं की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना, नर्मदा के अतिरिक्त मानसूनी जल के उपयोग, परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, माही परियोजना और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में जल भंडारण से जुड़े कामों की समीक्षा की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसलपुर-दौसा और ईसरदा परियोजनाओं में तेजी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने करीब 19 हजार करोड़ रुपए की बीसलपुर-दौसा और ईसरदा-दौसा-जमवारामगढ़ पाइपलाइन परियोजनाओं के काम में तेजी लाने को कहा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पानी की उपलब्धता बढ़ाने, पेयजल संकट का स्थायी समाधान करने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जल परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इन सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है.

राज्य सरकार पेयजल परियोजनाओं पर 24 हजार 415 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. इसमें ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विस्तार और मजबूती पर खर्च किए गए 13 हजार 163 करोड़ रुपए भी शामिल हैं. पिछले ढाई साल में ग्रामीण इलाकों में ‘हर घर नल से जल’ योजना का तेजी से विस्तार किया गया है. इसके तहत 15.47 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नए घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं. वहीं 9 हजार 93 गांवों में 100 प्रतिशत नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है.

शहरी इलाकों में पेयजल ढांचे को मजबूत करने के लिए 20 जिलों में 3,431.66 करोड़ रुपए की लागत वाले 44 कामों को मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा अमृत 2.0 के तहत 126 निकायों के लिए 1,543.03 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए गए हैं.

9 हजार से ज्यादा हैंडपंप और 5 हजार से ज्यादा ट्यूबवेल लगाए

दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए जल स्रोत विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही 9,044 नए हैंडपंप और 5,422 ट्यूबवेल लगाए गए हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की समस्या का लंबे समय के लिए समाधान करने के लिए बड़ी और बहु-ग्राम पेयजल परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है. मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 32 बड़ी पेयजल परियोजनाओं के पैकेज पूरे किए जा चुके हैं.

गर्मी में पानी की समस्या दूर करने के लिए 10 अभियान

गर्मी के दौरान पेयजल सप्लाई को सुचारू रखने और लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए PHED की ओर से 10 विशेष अभियान चलाए गए. स्पेशल वीकली रिपेयर कैंपेन के तहत 41 जिलों से मिले आंकड़ों के अनुसार 27,206 पेयजल से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की गई.

इनमें 5,664 हैंडपंप खराब होने, 3,893 पाइपलाइन लीकेज, 1,778 कम दबाव, 1,994 जगह पानी नहीं पहुंचने, 546 कम समय तक सप्लाई और 1,027 कम जलापूर्ति से जुड़े मामले शामिल थे. इसके अलावा 282 पेयजल प्रदूषण, 29 तय समय पर सप्लाई नहीं होने, 2,847 अवैध कनेक्शन और 9,146 अन्य श्रेणी के मामलों पर भी कार्रवाई की गई.

रामजल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों को फायदा

रामजल सेतु लिंक परियोजना के जरिए 4.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है. इसके साथ 17 जिलों में पेयजल और परियोजना क्षेत्र के उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे करीब 40 प्रतिशत आबादी की पेयजल जरूरतें पूरी हो सकेंगी.

करीब 92 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है. वहीं करीब 23,312 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 काम अभी चल रहे हैं. इनमें बारां में दो बैराज, बूंदी में चंबल एक्वाडक्ट और अलग-अलग जिलों में बैराज, पंप हाउस, फीडर सिस्टम, पाइपलाइन और जल हस्तांतरण से जुड़े काम शामिल हैं.

बीसलपुर पाइपलाइन से जुड़े 19 हजार करोड़ रुपए के काम की DPR फाइनल हो चुकी है. वहीं ईसरदा बांध से दौसा और जयपुर के रामगढ़ बांध तक आने वाली पाइपलाइन के काम को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है.

यमुना जल परियोजना और किशाऊ प्रोजेक्ट पर भी काम जारी

यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा के साथ 29 जून 2026 को हुए MoA के तहत धनावती कृत्रिम जलाशय के निर्माण के लिए 1,622.31 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जारी हो चुकी है. फिलहाल इसकी निविदा प्रक्रिया चल रही है.

वहीं किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 15 सितंबर 2026 को राजस्थान समेत 6 राज्यों के बीच समझौता हुआ. करीब 15 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत टौंस नदी पर 1,324 MCM जल भंडारण क्षमता का प्रस्ताव है. इसमें राजस्थान के हिस्से में 134 MCM पानी आएगा.

परवन से 571 गांवों को सिंचाई और 1402 गांवों को पानी

करीब 7,355 करोड़ रुपए की परवन परियोजना के तहत कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने की योजना है. इसके साथ 1,402 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा.

हाड़ौती क्षेत्र की गागरिन, गरड़दा, हथियादेह, तकली और अंधेरी जैसी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 315.40 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. वहीं धौलपुर लिफ्ट परियोजना के जरिए 256 गांवों के करीब 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने की योजना है. धौलपुर और राजाखेड़ा तहसील के 190 गांवों के लिए पेयजल भी आरक्षित किया गया है. कालीतीर लिफ्ट परियोजना पर राज्य सरकार 266.70 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है.

मेवाड़-वागड़ में भी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर काम

मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना पर 1,487.49 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. इसके तहत माही बांध के पानी से 24 गांवों की करीब 5,127 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. वहीं उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 2,453 गांवों में पेयजल पहुंचाया जाएगा.

अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना पर भी 986.90 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. इसके तहत बांसवाड़ा के 338 गांवों में करीब 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने की योजना है. वहीं देवास परियोजना के जरिए उदयपुर शहर को हर साल 1,000 MCF पानी उपलब्ध कराने का काम भी चल रहा है.

इंदिरा गांधी नहर में बनेंगे चार एस्केप जलाशय

इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर चार एस्केप जलाशयों का निर्माण भी किया जा रहा है. इन जलाशयों में बारिश के अतिरिक्त पानी को जमा किया जा सकेगा और जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल पेयजल योजनाओं में किया जाएगा. इनसे बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

अगस्त 2026 तक सिंचाई पर 15,753 करोड़ रुपए खर्च

राजस्थान के हर जिले में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इसी दिशा में सरकार बनने के बाद अलग-अलग पेयजल योजनाओं पर काम तेज किया गया है. वहीं विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर अगस्त 2026 तक 15,753 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. इससे 1.42 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की लगातार निगरानी करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. जल संरक्षण, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के जरिए प्रदेश को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाए.