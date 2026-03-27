जयपुरवासियों के लिए बड़ी खबर! 29-30 मार्च को शहर में नहीं मिलेगा पानी

Rajasthan News: जयपुर में बीसलपुर का सालाना मेंटेनेंस शटडाउन 28 मार्च शाम से 29 मार्च रात 8 बजे तक रहेगा. 29-30 मार्च को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. अजय सिंह राठौड़ ने आमजन से दो दिन के लिए पानी संग्रहित करने की अपील की.
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Jaipur News: जयपुर में सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर का शटडाउन 28 मार्च की शाम से 29 मार्च शाम 8 बजे तक रहेगा, जिससे 29 और 30 मार्च को शहर में पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी. अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने आमजन से अपील की है कि वे इन दो दिनों के लिए पानी संग्रहित कर लें. 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा किया गया है.
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