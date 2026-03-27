जयपुरवासियों के लिए बड़ी खबर! 29-30 मार्च को शहर में नहीं मिलेगा पानी

Jaipur News: जयपुर में सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर का शटडाउन 28 मार्च की शाम से 29 मार्च शाम 8 बजे तक रहेगा, जिससे 29 और 30 मार्च को शहर में पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी. अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने आमजन से अपील की है कि वे इन दो दिनों के लिए पानी संग्रहित कर लें. 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा किया गया है.