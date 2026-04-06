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जयपुर में पहली बार वेस्टर्न जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन, कृषि में नवाचारों पर होगा मंथन

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार वेस्टर्न जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है. इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByKashi Ram
Published:Apr 06, 2026, 08:04 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 08:04 PM IST

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जयपुर में पहली बार वेस्टर्न जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन, कृषि में नवाचारों पर होगा मंथन

Rajasthan News: राजस्थान में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है. मंगलवार को जयपुर में पहली बार क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, पश्चिम क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा.

इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे. मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि सम्मेलन को विशेष और यादगार बनाने के लिए पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति को प्रमुखता दी जा रही है.

अतिथियों का स्वागत सांगानेरी प्रिंट के दुपट्टे पहनाकर किया जाएगा, जिससे राज्य की समृद्ध हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी. उन्होंने बताया कि श्रीअन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अतिथियों को मिलेट्स से निर्मित बिस्किट, कुकीज, आम पापड़, खाखरा जैसे उत्पाद उपहार स्वरूप दिए जाएंगे. साथ ही भोजन में बाजरे का चूरमा, मिलेट्स लड्डू, रागी हलवा, दाल–बाटी-चूरमा जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे. राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप अतिथियों को गोविंद देव जी मंदिर एवं काले हनुमान जी मंदिर के दर्शन भी करवाए जाएंगे.

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ये लोग होंगे शामिल

सम्मेलन के दौरान कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' पहल के अंतर्गत राज्य में अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगी. वेस्टर्न जोनल कॉन्फ्रेंस में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित पांच राज्यों के कृषि मंत्री, प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख योजनाओं एवं मिशनों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

कॉन्फ्रेंस में इन मिशन को लेकर समीक्षा
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने पर मंथन
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन- रसायन मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल खेती पर चर्चा
डिजिटल कृषि मिशन- कृषि क्षेत्र में नई तकनीक, नवाचार अपनाने की समीक्षा
नकली कीटनाशकों एवं उर्वरकों पर नियंत्रण, उर्वरकों की कालाबाजारी की रोकथाम
संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने आदि विषयों पर भी चर्चा की जाएगी

कितना हो उर्वरकों का उपयोग ?
कॉन्फ्रेंस में नकली कीटनाशकों एवं उर्वरकों पर नियंत्रण, उर्वरकों की कालाबाजारी की रोकथाम, संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जाएगी. वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा.

कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों के बारे में जानकारी देंगे. समापन सत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चर्चाओं का सार प्रस्तुत किया जाएगा. इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे.

राजस्थान में क्या स्थिति ?
राजस्थान में कुल 99.28 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र
इसमें से सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 32.49 लाख हैक्टेयर सिंचित
राज्य सरकार समस्त सिंचित क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत
बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जा रहा
राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों, SC-ST, महिला किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान
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