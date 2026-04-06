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कौन है रामपुरा के लाल अशोक शर्मा? IPL—2026 में 154.2 KMPH की गेंद फेंक दुनिया को किया हैरान!

IPL 2026: जयपुर के रामपुरा गांव के अशोक शर्मा ने IPL 2026 में 154.2 km/h की गेंद फेंककर सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड बनाया. कठिन संघर्ष, परिवार के त्याग और धैर्य की कहानी, जो छोटे गांव से बड़े सपनों तक पहुंचाती है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 06, 2026, 05:04 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 05:04 PM IST

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कौन है रामपुरा के लाल अशोक शर्मा? IPL—2026 में 154.2 KMPH की गेंद फेंक दुनिया को किया हैरान!

Who Is Ashok Sharma: कहते हैं कि सपनों की उड़ान सिर्फ बड़े शहरों से नहीं, बल्कि छोटे गांवों की मिट्टी से भी शुरू होती है. जयपुर के पास रामपुरा गांव के अशोक शर्मा ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. IPL 2026 में 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर उन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया, बल्कि संघर्ष और त्याग की मिसाल भी पेश की. अशोक शर्मा की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की सफलता नहीं है, बल्कि एक परिवार के त्याग की गाथा है. पिता नाथूलाल किसान हैं, मां लाली देवी गृहिणी हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण रही. ऐसे में जब परिवार चाहता था कि अशोक पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी करें, लेकिन किस्मत में और कुछ लिखा था.

अशोक और उसके बड़े भाई अक्षय को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. क्रिकेट खेलने का शौक जुनून बन गया और दोनों भाइयों ने इसे करियर बनाने का संकल्प लिया लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि दोनों भाईयों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पैसा खर्च कर सके. तब बड़े भाई अक्षय ने एक अलग फैसला लिया. अक्षय ने अपने छोटे भाई के टैलेंट को पहचाना और खुद क्रिकेट छोड़ दिया, ताकि अशोक अपने सपनों पर पूरा ध्यान दे सके. उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभाली और हर संभव तरीके से अशोक का साथ दिया. यही त्याग आज अशोक की हर तेज गेंद में नजर आता है.

अशोक को जयपुर की अरावली क्रिकेट एकेडमी में दाखिला मिला, जहां बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी. लेकिन कोरोना काल में उनके कोच विवेक यादव का निधन हो गया. यह झटका किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता था, लेकिन अशोक ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने खुद को संभाला और दोगुनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे. साल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 55 लाख रुपये में खरीदा, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला. फिर 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने भी टीम में शामिल किया, लेकिन मैदान पर उतरने का सपना अधूरा ही रहा. लेकिन कहते हैं ना - “मेहनत कभी बेकार नहीं जाती”. 2026 में गुजरात टाइटंस ने उन पर भरोसा जताया और मौका दिया. अशोक ने इस मौके को इतिहास में बदल दिया. IPL 2026 में अशोक शर्मा ने 154.2 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर सीजन की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड बनाया. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस संघर्ष, त्याग और धैर्य की कहानी है, जो सालों से उनके अंदर पनप रही थी.

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अशोक शर्मा ने गुजरात टाइटंस की ओर से सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड बनाकर गांव शहर का नाम रोशन किया. आज रामपुरा गांव में जश्न है, लेकिन यह खुशी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखता है. अशोक शर्मा की कहानी यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और परिवार साथ खड़ा हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं.

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