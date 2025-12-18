कौन है IAS सिद्धार्थ महाजन? जिन्होंने दिल्ली से लौटते ही DOP में दी जॉइनिंग, पढ़ें इनकी पूरी स्टोरी

Jaipur News: चार साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद 2003 बैच के आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ महाजन की राजस्थान में वापसी को महज़ एक रूटीन प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर नहीं देखा जा रहा. नवंबर 2021 में राजस्थान से सेंट्रल डेपुटेशन पर गए महाजन ने राज्य लौटकर जयपुर में कार्मिक विभाग में ज्वाइनिंग दे दी है. जबकि उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि का समय शेष था. ऐसे में तय समय से पहले उनकी वापसी कई सियासी और प्रशासनिक संकेत दे रही है.

सिद्धार्थ महाजन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. पहले वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय में संयुक्त सचिव के तौर पर तैनात रहे और मार्च 2024 में उनका तबादला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कर दिया गया था. केंद्र में रहते हुए उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी की रही, जो फाइलों की गति और “डिलीवरी ऑन टाइम” पर फोकस करता है. यही वजह है कि राज्य सरकार ने उन्हें समय से पहले वापस बुलाने का अनुरोध किया, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया.

राजस्थान में उनकी वापसी को पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे अफसरों को अहम जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जो योजनाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हों. कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में सचिव रहते हुए सिद्धार्थ महाजन ने जिस तरह से काम किया था, वह आज भी प्रशासनिक गलियारों में उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है. उस दौर में प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं होने दी गई और स्वास्थ्य तंत्र को संभालकर चलाया गया.

सिद्धार्थ महाजन राजस्थान कैडर के अनुभवी अधिकारी हैं. वे जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं और वित्त, चिकित्सा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे अहम विभागों में काम कर चुके हैं. स्पष्टवादी और परिणामोन्मुखी अधिकारी के रूप में उनकी पहचान रही है. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि राज्य में फिलहाल प्रशासनिक अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारियों की जरूरत को देखते हुए उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव या सचिव स्तर का पद भी संभावनाओं में माना जा रहा है.

इसी बीच, उनकी पत्नी आईएफएस अधिकारी आकांक्षा महाजन भी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर राजस्थान आई हैं. वे 13 नवंबर को दिल्ली से लौटकर कार्मिक विभाग में ज्वाइन कर चुकी थीं और कुछ दिनों तक एपीओ रहीं. इससे पहले वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थीं और राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं. अब उन्हें मुख्य वन संरक्षक और निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है.

पति-पत्नी दोनों की राजस्थान में एक साथ वापसी को प्रशासनिक सुविधा और एक ही स्थान पर पोस्टिंग की नीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. कुल मिलाकर, सिद्धार्थ महाजन की वापसी आने वाले समय में राजस्थान प्रशासन में बड़े बदलावों और सख्त गवर्नेंस की आहट मानी जा रही है.

