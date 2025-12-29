कौन हैं IAS सिद्धार्थ महाजन? जिन्हें राजस्थान वापसी पर मिली JDC की भारी जिम्मेदारी!

Who Is IAS Siddharth Mahajan: नवनियुक्त जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने आज जेडीए कमिश्नर पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया. सुबह तकरीबन 10:30 बजे सिद्धार्थ महाजन ने जेडीसी पद का कार्य ग्रहण किया. तकरीबन आधा घंटे अपने कार्यालय में बैठने के बाद सिद्धार्थ महाजन 11:00 मंथन सभागार में मीटिंग लेने पहुंचे और जेडीए के तमाम अधिकारियों से रूबरू हुए. पहली मीटिंग में सिद्धार्थ महाजन ने जेडीए के तमाम अधिकारियों से परिचय लिया. हालांकि सिद्धार्थ महाजन की जॉइनिंग पूरी तरह गुपचुप नजर आई.

अपनी जॉइनिंग के दौरान सिद्धार्थ महाजन जेडीए के संपूर्ण स्टाफ मीडिया से भी दूरी बनाते हुए नजर आए. उन्होंने जॉइनिंग के दौरान मीडिया कर्मियों को भी कार्यालय से बाहर रखा. तो साथ ही जेडीए के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी उनकी इस जॉइनिंग से दूर नजर आए. महाजन ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि उनकी जॉइनिंग के दौरान कोई भी मिलने के लिए ना आए और इसीलिए उन्होंने 10:30 बजे चुपचाप जेडीसी पद का कार्य ग्रहण कर लिया.

सिद्धार्थ महाजन (Siddharth Mahajan) राजस्थान कैडर के 2003 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं. हाल ही में दिसंबर 2024 (अंत) में उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का नया कमिश्नर (JDC) नियुक्त किया गया है.

चर्चा में क्यों हैं?

सिद्धार्थ महाजन करीब 4 साल तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर रहने के बाद हाल ही में राजस्थान लौटे हैं. दिल्ली से लौटते ही राज्य सरकार ने उन्हें जयपुर के विकास की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी JDC (Jaipur Development Commissioner) सौंपी गई है, जिसे एक बहुत ही प्रभावशाली पद माना जाता है.

प्रशासनिक कौशल

उन्हें एक सक्षम और 'अपफ्रंट' अधिकारी माना जाता है. जयपुर जैसे शहर की बढ़ती बुनियादी ढांचागत (Infrastructure) चुनौतियों और नई आवासीय योजनाओं को गति देने के लिए उन्हें चुना गया है.

पहले कहां थे पॉस्टेड?

दिल्ली में वे वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर तैनात थे. इससे पहले वे लोकसभा सचिवालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

राजस्थान में पिछला कार्यकाल

केंद्र जाने से पहले वे राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (बजट) में सचिव थे.

कलेक्टर का अनुभव

वे राजस्थान के कई महत्वपूर्ण जिलों के जिला कलेक्टर रह चुके हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, बारां और सिरोही शामिल हैं. जयपुर कलेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा था.

पारिवारिक पृष्ठभूमि

उनकी पत्नी, आकांक्षा महाजन, राजस्थान कैडर की IFS (भारतीय वन सेवा) अधिकारी हैं. वे भी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी हैं और वर्तमान में वन विभाग में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं.

सिद्धार्थ महाजन की जेडीसी के रूप में नियुक्ति को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की "मजबूत ब्यूरोक्रेसी" तैयार करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. जयपुर स्मार्ट सिटी और जेडीए के आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स अब उन्हीं की निगरानी में होंगे.

