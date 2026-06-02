/Rajasthan News: कौन हैं RTO संघ अध्यक्ष रॉबिन सिंह? जो खुद तोड़ते दिखे सड़क सुरक्षा के नियम! वीडियो वायरल

Robin Singh RTO Rajasthan:राजस्थान में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने वाले परिवहन विभाग से एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आम जनता का चालान काटने वाले परिवहन निरीक्षक खुद सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते कैमरे में कैद हुए हैं. परिवहन निरीक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रॉबिन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर जश्न मनाते दिख रहे हैं.

यह वीडियो रॉबिन सिंह के संघ अध्यक्ष बनने के बाद उनके पैतृक गांव में आयोजित स्वागत समारोह का बताया जा रहा है. इस पूरे वीआईआईबी (VVIP) तमाशे ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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RTO गाड़ी बनी एस्कॉर्ट

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अध्यक्ष बनने की खुशी में रॉबिन सिंह सुरक्षा मानकों को पूरी तरह भूल गए. बता दें कि रॉबिन सिंह एक चलती हुई कार के सनरूफ से बाहर शरीर निकालकर खड़े हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. जबकि सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार, चलती कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट बांधना कानूनी रूप से अनिवार्य है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रॉबिन सिंह की इस निजी कार के आगे आरटीओ फ्लाइंग की एक सरकारी गाड़ी हूटर बजाते हुए उन्हें 'एस्कॉर्ट' (अगुवाई) करती नजर आ रही है. क्या किसी अधिकारी के निजी स्वागत सत्कार या पारिवारिक काफिले के लिए आरटीओ (RTO) की सरकारी फ्लाइंग गाड़ी का इस तरह उपयोग किया जा सकता है? यह सीधे तौर पर पद और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी उड़ी धज्जियां, काफिले में बजा डीजे (DJ)

अध्यक्ष जी के इस रसूखदार काफिले में केवल नियमों की अनदेखी ही नहीं हुई, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों को भी ठेंगा दिखाया गया. बता दें कि वीडियो में काफिले के साथ एक पिकअप गाड़ी में तेज आवाज में डीजे (DJ) बजता हुआ साफ दिखाई दे रहा है.

क्या है देश का नियम? ऐसे व्यावसायिक वाहनों पर डीजे लादकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त और स्पष्ट गाइडलाइन है. नियम यह कहता है कि ऐसे अवैध वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए, डीजे को हटाया जाए और वाहन की बॉडी को कटवाने के बाद ही कोर्ट के जरिए रिलीज किया जाए.

क्या परिवहन मुख्यालय करेगा कार्रवाई?

इस पूरे हाई-प्रोफाइल घटनाक्रम के बाद राजस्थान की जनता और सोशल मीडिया पर परिवहन विभाग के खिलाफ तीखे सवाल उठ रहे हैं.जब परिवहन निरीक्षक संघ के मुखिया ही इस तरह कानून को जेब में लेकर घूमेंगे, तो वे आम जनता से ट्रैफिक नियमों की पालना किस मुंह से करवाएंगे? क्या परिवहन मुख्यालय इस गंभीर लापरवाही और पद के दुरुपयोग का स्वतः संज्ञान लेकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएगा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?

बता दें कि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की सत्यता और इसके समय की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है.