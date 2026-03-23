कौन है आरोपी जासूस सुमित कुमार? जो एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान भेज रहा था गोपनीय जानकारी

Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक जासूस को कोर्ट में पेश किया गया, जो एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेज जा रहा था. ये काम वह साल 2023 से कर रहा था.
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Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ देर में जासूस को कोर्ट में पेश किया गया. राजस्थान इंटेलीजेंस और एयरफोर्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जासूस को गिरफ्तार किया, जो पाक हैंडलर्स को गोपनीय सूचनाएं भेज जा रहा था.
असम के एयरफोर्स स्टेशन छबुआ से जासूसी के आरोप में एक सिविल कर्मी को गिरफ्तार कर देश में सक्रिय एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया गया. आरोपी भारतीय वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था.
कौन हैं सुमित कुमार?
जनवरी 2026 में जैसलमेर निवासी झबराराम की गिरफ्तारी से शुरुआत हुई थी. झबराराम से हुई पूछताछ और जांच के दौरान एक अन्य संदिग्ध सुमित कुमार का नाम सामने आया था.
सुमित पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था. यूपी निवासी आरोपी सुमित कुमार वर्तमान में एयरफोर्स स्टेशन छबुआ, डिब्रूगढ़ असम में MTS के पद पर कार्यरत था. सुमित पद का दुरुपयोग करते हुए एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं लेकर सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स तक भेजता था.
साल 2023 से भेज रहा था जानकारी
आरोपी साल 2023 से पाक खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. रुपयों के बदले संवेदनशील सूचनाएं भेजता था. आरोपी ने एयरफोर्स स्टेशन छबुआ के साथ-साथ एयरफोर्स स्टेशन नाल जिला बीकानेर सहित अन्य सैन्य ठिकानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी पाक हैंडलर्स को भेजीं.
सोशल मीडिया अकाउंट बनवाने में मदद
लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय जानकारी इनमें शामिल थी. आरोपी अपने नाम से जारी मोबाइल नंबरों के जरिए पाक हैंडलर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनवाने में भी मदद करता था, जिससे आसान से उन लोगों से बता हो सकें. इस मामले की पूरी जानकारी ADG इंटेलीजेंस प्रफुल्ल कुमार ने साझा की, जिन्होंने बताया कि यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था, जिसमें अभी जांच अभी भी जारी है. आने वाले वक्त में जानकारी जुटाते हुए और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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