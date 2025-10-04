Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

'मन परिवर्तन' से 'धर्म परिवर्तन' तक की कहानी! जानें आखिर क्यों पड़ी राजस्थान में धर्मांतरण कानून की जरूरत

Rajasthan News: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया. अब जबरन या लालच से धर्म बदलने पर 7 से 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माना होगा. गिरधारीपुरा में बढ़ते धर्मांतरण मामलों के बीच सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 04, 2025, 06:14 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 06:14 PM IST

Trending Photos

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी सोगरा, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Rajasthani Sogra

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी सोगरा, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!
8 Photos
Rajasthani recipes

राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!

क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?
7 Photos
Rajasthan Rituals

क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?

'मन परिवर्तन' से 'धर्म परिवर्तन' तक की कहानी! जानें आखिर क्यों पड़ी राजस्थान में धर्मांतरण कानून की जरूरत

Religious Conversion Bill: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल को विधानसभा में पारित कर दिया है. अब राज्य में धर्म बदलना आसान नहीं होगा. आखिर राज्य सरकार को यह बिल क्यों पास कराना पड़ा? वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा?

जयपुर का गिरधारीपुरा इलाका
जयपुर के वैशाली नगर से सटा गिरधारीपुरा का इलाका, यहां अधिकांश दलितों की बस्तियां हैं. पचास गज के एक प्लॉट में एबेनाइजर फैलोशिप नाम से चर्च चलता है, जिसका संचालन सैम्युअल वर्गीज करते हैं. हर रविवार यहां प्रार्थना सभा होती है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल होते हैं. बच्चों को यीशु मसीह के प्रवचन सुनाए जाते हैं, गीत बजते हैं और खेल-खेल में उन्हें ईसाई धर्म की अच्छाइयों से रूबरू कराया जाता है.

15 साल पहले वर्गीज ने बनाया था प्रार्थना घर
करीब पंद्रह साल पहले वर्गीज ने इस इलाके में आकर यह प्रार्थना घर बनाया था. तब यहां यीशु मसीह में आस्था रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज दर्जनों लोग उनके चर्च आते हैं. वर्गीज देशभर के लोगों को ऑनलाइन जोड़ते हैं और उन्हें ईसाई धर्म की अच्छाइयों से परिचित कराते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मोटरसाइकिल से घूमकर ईसाई धर्म का करते हैं प्रचार
वर्गीज मोटरसाइकिल से गली-गली घूमकर ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं. हमारे आग्रह पर वे हमें सुमन शर्मा के घर ले गए, जिसे अब “यहोवा भवन” यानी “प्रभु का घर” कहा जाता है. सुमन जोधपुर की हैं, लेकिन शादी के बाद जयपुर आ गईं. वो ब्राह्मणों के गौड़ परिवार से आती हैं. कुछ साल पहले परिवार में मुश्किलें आईं तो उन्होंने प्रभु से आराधना की, और उनका कहना है कि उनकी समस्या समाप्त हो गई. तभी से उनकी आस्था ईसा मसीह में है.

स्थानीय लोग नहीं मानते खुद को हिंदू
सुमन अब मंदिर नहीं जातीं और न ही हिंदू त्योहार मनाती हैं. उनके पति ऑटो चालक हैं, जो पहले खाटूश्याम मंदिर में सेवा करते थे. सुमन के अनुसार, पति के शराब और दुर्व्यसनों से ग्रसित होने पर प्रभु ईसा मसीह का सहारा मिला, जिसने उनका जीवन बदल दिया. सुमन अब खुद को ईसाई मानती हैं, लेकिन दस्तावेजों में धर्म 'हिंदू' लिखा है. उनके लिए यह 'धर्म परिवर्तन' नहीं, बल्कि 'मन परिवर्तन' है. इसी इलाके में गोपाल कुलदीप नामक दलित व्यक्ति भी हैं. पंद्रह साल पहले इनोसेंट डेनियल नाम के प्रचारक के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भी ईसाई धर्म अपनाया. अब उनके घर में हिंदू देवी-देवताओं की कोई तस्वीर नहीं है. हर रविवार उनके घर प्रार्थना सभा होती है. गिरधारीपुरा में सुमन, कुलदीप और लक्ष्मण जैसे दर्जनों लोग अब ईसा मसीह की उपासना करते हैं. हिंदू समाज के कई लोग इससे चिंतित हैं और अब धर्म जागरण कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई है.

सरकार के प्रावधान

भजनलाल सरकार के पारित धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं. जोकि निम्नलिखित है.

सामान्य धर्मांतरण: जबरन, धोखे या लालच से धर्मांतरण कराने पर 7 से 14 साल की जेल और ₹5 लाख जुर्माना.
विशेष मामले: नाबालिग, महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के धर्मांतरण पर 10 से 20 साल की सजा और ₹10 लाख जुर्माना.
सामूहिक धर्मांतरण: 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और ₹25 लाख जुर्माना.
विदेशी फंडिंग: अवैध फंडिंग पर 10 से 20 साल कैद और ₹20 लाख जुर्माना.
दोहराया अपराध: आजीवन कारावास और ₹50 लाख जुर्माना.
शादी के जरिए धर्मांतरण: यदि शादी का उद्देश्य धर्मांतरण है, तो विवाह अवैध माना जाएगा.
बुलडोजर एक्शन: धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी.

धर्मांतरण गैर-जमानती अपराध
अब धर्मांतरण गैर-जमानती अपराध होगा. धर्म परिवर्तन से 90 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा. सरकार का दावा है कि यह बिल धार्मिक संतुलन बनाए रखने और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए है. लेकिन सवाल यही है कि क्या यह 'घर वापसी' की कोशिशें समाज में एक नई बहस को जन्म नहीं देंगी?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news