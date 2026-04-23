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क्या है दावानल, गर्मियों में क्यों जलने लगते हैं राजस्थान में जगंल?

Rajasthan News: गर्मियों में राजस्थान में दावानल यानी जंगलों की आग की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, खासकर मई-जून में. सूखे जंगल, तेज हवाएं और नमी की कमी आग को और भड़का देती हैं, जिससे यह बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और वन्यजीवों व पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Apr 23, 2026, 06:05 PM|Updated: Apr 23, 2026, 06:05 PM
क्या है दावानल, गर्मियों में क्यों जलने लगते हैं राजस्थान में जगंल?
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Rajasthan Fire In Forest: गर्मियों का मौसम और बढ़ता तापमान, लेकिन इसके साथ एक और चीज जो तेजी से बढ़ रही है. दावानल यानी जंगलों में लगने वाली अनियंत्रित आग. राजस्थान के कई इलाकों में हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, विशेष तौर पर मई-जून के दौरान दावानल की घटनाएं होती है. जहां सूखे जंगल और तेज हवाएं आग को और भड़का देती हैं.

दावानल यानी जंगलों में लगने वाली ऐसी आग, जो तेजी से फैलती है और उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ये आग सिर्फ पेड़ों को ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाती है. लेकिन अब इस बीच सवाल ये है कि क्या ये आग सिर्फ प्राकृतिक कारणों से लगती है या इसमें इंसानी लापरवाही भी उतनी ही जिम्मेदार है?

पर्यावरणविद KN जोशी के अनुसार गर्मियों में जब तापमान बढ़ने लगता है और पर्यावरण से नमी लगभग खत्म हो जाती है, तब जंगल सूखे ईंधन की तरह बन जाते हैं. हल्की सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है. राजस्थान में शुष्क वन क्षेत्र अधिक होने के कारण यह समस्या और गंभीर हो जाती है. खासतौर पर मई और जून के महीने में दावानल की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं.

क्या है दावानल के पीछे का कारण?
पर्यावरणविद KN जोशी ने बताया कि दावानल के पीछे प्राकृतिक कारण भी होते हैं और मानव जनित कारण भी. जैसे बांसवाड़ा जैसे इलाकों में बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है और आग लगने की संभावना बन जाती है. इसके अलावा सूखे पत्तों का जमीन पर जमा होना और तेज हवाओं का चलना आग को तेजी से फैलाने में मदद करता है. कम आर्द्रता और बढ़ता तापमान इस खतरे को और बढ़ा देता है. यानी प्रकृति खुद भी कभी-कभी इस आग को जन्म देती है, लेकिन आजकल बांस के पेड़ कम हो गए है. तो प्राकृतिक से ज्यादा मानव जनित कारणों से ज्यादा आग लगने के हालात बनते हैं.

मानव जनित कारण क्या हो सकते है?
मानव जनित कारण दावानल के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं. किसान फसल कटाई के बाद खेतों में अवशेष जलाते हैं, जिसे आम भाषा में पराली कहते है. जिसकी चिंगारी जंगलों तक पहुंच सकती है. इसके अलावा सिगरेट या बीड़ी जलाकर फेंकना भी बड़ी वजह बनता है. जंगलों की कटाई के बाद सूखी लकड़ियां और पत्ते जमीन पर जमा हो जाते हैं, जो आग को और तेजी से फैलाते हैं. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान में बदल जाती है, जिससे हजारों हेक्टेयर जंगल और वन्यजीव प्रभावित होते हैं.

पर्यावरणविद KN जोशी के अनुसार दावानल का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहता. इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, हवा में प्रदूषण बढ़ता है और वन्यजीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है. यह आग आसपास के गांवों तक भी पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है. समय रहते जागरूकता और सतर्कता से इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी घटनाओं को रोक सकती हैं.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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