/ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

Rajasthan Transfer: तबादलों को लेकर कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है. जून में तबादले होने की आस पूरी होती नजर नहीं आ रही है. सरकार ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में व्यस्त है, इसलिए कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ने की संभावना है.

सरकार शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में व्यस्त

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प्रदेश में तबादलों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. जून में तबादलों की आस थी, पर अब यह पूरी होती फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है. मंत्रियों के बंगलों पर कर्मचारियों की भीड़ पहुंच रही है, पर उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आ रही. सरकार शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में व्यस्त है, इसलिए ट्रांसफर से बैन हटता कहीं दिखाई नहीं दे रहा.

प्रदेश भर में इन दिनों 'शहरी सेवा' और 'ग्रामीण सेवा' शिविर चल रहे हैं. सरकार गांव-गांव में शिविर आयोजित कर आम जनता को राहत दे रही है, तो शहरों में भी शिविरों के जरिए जनता को अपने ही घर के पास सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर सरकार के अधिकांश मंत्री इन शिविरों का दौरा कर चुके हैं. हजारों कर्मचारियों की शिविरों में ड्यूटी लगाई गई है, जहां कर्मचारी विभागीय अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में जुटे हैं.

घर के पास पोस्टिंग की आस अभी-भी अधूरी

शहरों में पट्टे, नामांतरण, लीज फ्री-होल्ड और बकाया लीज राशि के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज की छूट के जरिए सरकार गुड गवर्नेंस के उदाहरण पेश कर रही है. इन सबके बीच बरसों से दूर-दराज के इलाकों में पदस्थापित कर्मचारियों की घर के नजदीक पोस्टिंग की आस अधूरी है.

सरकार चाहकर भी नहीं कर पा रही तबादले

सरकार की मजबूरी यह है कि उसके अभियानों का क्रियान्वयन कराने का जिम्मा कर्मचारियों के कंधों पर है. इसलिए सरकार चाहकर भी तबादलों से बैन हटाने का जोखिम उठाने से कतरा रही है. कर्मचारियों की बड़ी तादाद को जनगणना के पहले चरण के काम से थोड़ी राहत तो मिली है, पर अब उनके कंधों पर 'हरियालो राजस्थान' में करोड़ों पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी है. इसलिए सरकार की प्राथमिकता पहले अभियानों के तय लक्ष्य हासिल करने पर है, न कि तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर.

भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के ढाई साल पूरे कर चुकी है. सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई बड़े एलान किए हैं, पर अभी तक सीमित मात्रा में हुए तबादलों से अधिकांश राज्य कर्मचारियों की मुराद पूरी नहीं हो पाई है. विधायकों से लेकर मंत्री तक सब बेकरार हैं, पर इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा.