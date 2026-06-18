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ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

Rajasthan News: राजस्थान में तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ रही है. जून में ट्रांसफर खुलने की उम्मीद फिलहाल धुंधली दिख रही है. सरकार शहरी-ग्रामीण सेवा शिविरों और अन्य अभियानों में व्यस्त है, इसलिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द हटने के आसार कम नजर आ रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 18, 2026, 05:40 PM|Updated: Jun 18, 2026, 05:40 PM
ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका
Image Credit: Rajasthan Government Employees Transfer

Rajasthan Transfer: तबादलों को लेकर कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है. जून में तबादले होने की आस पूरी होती नजर नहीं आ रही है. सरकार ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में व्यस्त है, इसलिए कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ने की संभावना है.

सरकार शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में व्यस्त

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प्रदेश में तबादलों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. जून में तबादलों की आस थी, पर अब यह पूरी होती फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है. मंत्रियों के बंगलों पर कर्मचारियों की भीड़ पहुंच रही है, पर उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आ रही. सरकार शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में व्यस्त है, इसलिए ट्रांसफर से बैन हटता कहीं दिखाई नहीं दे रहा.

प्रदेश भर में इन दिनों 'शहरी सेवा' और 'ग्रामीण सेवा' शिविर चल रहे हैं. सरकार गांव-गांव में शिविर आयोजित कर आम जनता को राहत दे रही है, तो शहरों में भी शिविरों के जरिए जनता को अपने ही घर के पास सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर सरकार के अधिकांश मंत्री इन शिविरों का दौरा कर चुके हैं. हजारों कर्मचारियों की शिविरों में ड्यूटी लगाई गई है, जहां कर्मचारी विभागीय अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में जुटे हैं.

घर के पास पोस्टिंग की आस अभी-भी अधूरी

शहरों में पट्टे, नामांतरण, लीज फ्री-होल्ड और बकाया लीज राशि के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज की छूट के जरिए सरकार गुड गवर्नेंस के उदाहरण पेश कर रही है. इन सबके बीच बरसों से दूर-दराज के इलाकों में पदस्थापित कर्मचारियों की घर के नजदीक पोस्टिंग की आस अधूरी है.

सरकार चाहकर भी नहीं कर पा रही तबादले

सरकार की मजबूरी यह है कि उसके अभियानों का क्रियान्वयन कराने का जिम्मा कर्मचारियों के कंधों पर है. इसलिए सरकार चाहकर भी तबादलों से बैन हटाने का जोखिम उठाने से कतरा रही है. कर्मचारियों की बड़ी तादाद को जनगणना के पहले चरण के काम से थोड़ी राहत तो मिली है, पर अब उनके कंधों पर 'हरियालो राजस्थान' में करोड़ों पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी है. इसलिए सरकार की प्राथमिकता पहले अभियानों के तय लक्ष्य हासिल करने पर है, न कि तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर.

भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के ढाई साल पूरे कर चुकी है. सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई बड़े एलान किए हैं, पर अभी तक सीमित मात्रा में हुए तबादलों से अधिकांश राज्य कर्मचारियों की मुराद पूरी नहीं हो पाई है. विधायकों से लेकर मंत्री तक सब बेकरार हैं, पर इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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