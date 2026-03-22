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Rajasthan News: PNG क्यों नहीं बन पा रही LPG का विकल्प? जानें वजह

Rajasthan News: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी संकट देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर कई घरों में चूल्हा पर पड़ रहा है. ऐसे में  पीएनजी को आसान और भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा लेकिन वह भी अधूरा लग रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 22, 2026, 02:37 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 02:37 PM IST

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Rajasthan News: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आपकी रसोई पर पड़ रहा है. गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं और कई घरों में चूल्हा तक ठंडा पड़ने की नौबत आ गई है. ऐसे में जिस पीएनजी को आसान और भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा था, वही राहत अभी अधूरी है. जयपुर में हजारों घरों तक पाइपलाइन पहुंचने के बावजूद लोग एलपीजी पर निर्भर हैं यानि किचन में अब भी सिलेंडर ही सहारा है.

एलपीजी संकट अब सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहा है. कहीं सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा, तो कहीं बुकिंग के बाद भी इंतजार लंबा हो गया है. घरेलू गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है. ऐसे में जिस पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को राहत का मजबूत विकल्प माना जा रहा था, वहीं, जमीनी स्तर पर अभी अधूरी व्यवस्था साबित हो रही है.

एलपीजी सिलेंडर का बैकअप

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जयपुर शहर की तस्वीर इस स्थिति को साफ बयां करती है. शहर के कई प्रमुख इलाकों विद्याधर नगर, कालवाड़ रोड, सिरसी रोड, अजमेर रोड स्थित जयसिंहपुरा, महापुरा, महिंद्रा सेज, झोटवाड़ा, मानसरोवर और पांच्यावाला में 50 हजार से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन नेटवर्क बिछ चुका है लेकिन इनमें से केवल 15 हजार लोगों ने ही पीएनजी का कनेक्शन ले रखा हैं. शेष बचे घरों की किचन अब भी एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर है, जिन लोगों ने पीएनजी कनेक्शन ले भी लिया है, वे भी पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं हो पा रहे.

डर यही है कि अगर सप्लाई रुक गई तो फिर खाना कैसे बनेगा इसलिए लोग एलपीजी सिलेंडर को बैकअप के रूप में संभालकर रख रहे हैं, भले ही इसके लिए अतिरिक्त खर्च और झंझट क्यों न उठानी पड़े. उधर रसोई गैस संकट के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है. इसके तहत जिन लोगों के यहां पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन हैं, उन्हें अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होंगे. इस आदेश से वास्तविक उपभोक्ता जिनके पास गैस पाइपलाइन नहीं है, उन्हें आसानी से गैस उपलब्ध हो सकेगी.

नए कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया

दूसरी तरफ कई परिवार ऐसे भी हैं, जिन्होंने पीएनजी के लिए आवेदन तो कर दिया है लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा. गैस कंपनियों के अनुसार, नए कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया में करीब 90 दिन तक लग सकते हैं. इसमें पाइपलाइन को घर तक जोड़ना, सुरक्षा जांच और तकनीकी मंजूरी शामिल होती है, जिन सोसायटी या अपार्टमेंट्स में पहले से नेटवर्क मौजूद है. वहां भी आवेदन करने के बाद 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है. पीएनजी विस्तार की रफ्तार धीमी रहने के पीछे कई तकनीकी और प्रशासनिक कारण भी सामने आ रहे हैं.

सड़क कटिंग की अनुमति में देरी

शहर में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क कटिंग की अनुमति में देरी, भूमिगत सीवर, बिजली और पानी की लाइनों से टकराव, पुरानी बस्तियों की संकरी गलियां और नई सड़कों के निर्माण के कारण बार-बार खुदाई जैसी समस्याएं काम को प्रभावित कर रही हैं. इसके अलावा कॉलोनियों और सोसायटी से अनुमति लेने में भी समय लग रहा है.

गैस लीक होने की स्थिति

गौरतलब हैं कि पीएनजी सुरक्षित और सुविधाजनक माना जाता है. गैस लीक होने की स्थिति में यह हवा में उड़ जाती है, जिससे बड़े हादसे की आशंका कम होती है. साथ ही यह एलपीजी की तुलना में सस्ती भी पड़ती है, जहां 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए करीब 916 रुपये से अधिक खर्च करने पड़ते हैं. वहीं, पीएनजी में मीटर के आधार पर बिल आता है और औसतन एक सिलेंडर के मुकाबले करीब 150-160 रुपये तक की बचत हो जाती है.

बहरहाल, यदि सिलेंडर की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं होती, तो आने वाले समय में पीएनजी की मांग तेजी से बढ़ेगी लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाइपलाइन नेटवर्क के साथ-साथ सप्लाई और कनेक्शन प्रक्रिया को भी उतनी ही तेजी से पूरा किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को वाकई राहत मिल सकें.
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