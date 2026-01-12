आखिर क्यों पर्यावरण के लिए बेहतर है सोलर प्लांट? जानें कैसे करता है यह काम

Solar Plant Explainer: सोलर प्लांट यानी सौर ऊर्जा संयंत्र, पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं. ये कोयला, गैस और अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करते हैं. बिजली उत्पादन के दौरान इनसे किसी भी प्रकार का हानिकारक धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड ((CO_2)) नहीं निकलता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ यह एक प्रभावी उपाय हैं. इसके अलावा, पारंपरिक थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट की तुलना में सोलर प्लांट को चलाने के लिए पानी की खपत भी बहुत कम होती है.

हालांकि, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह, सोलर प्लांट के भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं, जिन्हें समझना जरूरी है. सबसे पहले, सोलर पैनल बनाने के दौरान माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है. इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और कुछ रासायनिक कचरा निकलता है. दूसरा, बड़े सोलर फार्म लगाने के लिए बहुत अधिक जमीन की आवश्यकता होती है. अगर इन्हें जंगलों या उपजाऊ खेतों में लगाया जाए, तो वहां की जैव विविधता और स्थानीय इकोसिस्टम प्रभावित हो सकते हैं.

तीसरी चुनौती है ई-कचरा (E-waste). सोलर पैनल की जीवन अवधि लगभग 25-30 साल होती है. इस अवधि के बाद पैनल खराब हो जाते हैं और उन्हें सही तरीके से रीसायकल करना बड़ी चुनौती बन जाता है. राजस्थान के लिए यह एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है. प्रदेश में औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा और भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. इसके चलते सालाना हजारों टन ई-कचरा पैदा होता है, जिसमें भविष्य में सोलर पैनलों का कचरा भी शामिल होने वाला है.

ई-कचरे का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है. इसमें लेड (Lead), मरकरी (Mercury), कैडमियम (Cadmium) और बेरिलियम (Beryllium) जैसे जहरीले तत्व होते हैं. यदि इन्हें सही तरीके से डिस्पोज़ न किया जाए, तो सांस की बीमारी, नर्वस सिस्टम पर नुकसान और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं. खासकर कचरा बीनने वाले और अनौपचारिक श्रमिक सुरक्षा उपकरणों के बिना इसे संभालते हैं, जिससे जहरीला धुआं फैलता है.

इसके अलावा, ई-कचरे से पानी और मिट्टी की भी गुणवत्ता प्रभावित होती है. राजस्थान में पहले से ही पानी की कमी है. अगर ई-कचरे से निकलने वाले रसायन मिट्टी में रिस जाएं, तो भूजल जहरीला बन सकता है. साथ ही, मिट्टी की उर्वरता कम होने से कृषि प्रभावित हो सकती है.

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सोलर हब है. अगले 10-15 वर्षों में लाखों सोलर पैनल अपनी जीवन सीमा पूरी करेंगे. अगर अभी से रीसाइक्लिंग और कचरा प्रबंधन का ढांचा तैयार नहीं किया गया, तो राज्य में ई-कचरे का एक नया और विशाल संकट खड़ा हो सकता है.

इस चुनौती को देखते हुए, राजस्थान सरकार ने ई-कचरे के प्रबंधन के लिए कदम उठाए हैं. 'ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग पार्क' बनाए जा रहे हैं और कचरे के संग्रहण के लिए नीतियां बनाई गई हैं. जयपुर में विशेष प्लांट लगाए गए हैं, जहां कीमती धातुओं को निकाला जाता है और कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाता है.

सारांश यह है कि सोलर प्लांट पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े ई-कचरे और भूमि उपयोग जैसी चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर इन चुनौतियों का समाधान समय रहते किया जाए, तो राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है.

