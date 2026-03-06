Zee Rajasthan
राजस्थान में 1926 वन्यजीव हेल्पलाइन का ट्रायल शुरू, एक कॉल में पहुंचेगी रेस्क्यू टीम

Rajasthan News: वन विभाग ने वन्यजीवों के रेस्क्यू और सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन 1926 का ट्रायल शुरू किया है. साथ ही धौलपुर और करौली जैसे क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की जा रही हैं, ताकि वन्यजीव-मानव संघर्ष को कम किया जा सके.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 06, 2026, 03:11 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 03:11 PM IST

Rajasthan Wildlife Helpline: राजस्थान में वन्यजीवों के संरक्षण और आबादी क्षेत्रों में बढ़ते 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' को रोकने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. जयपुर के अरण्य भवन (वन विभाग मुख्यालय) से टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1926 को ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है.

हेल्पलाइन 1926: क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
पिछले कुछ समय से रणथंभौर के टाइगर और जयपुर के रिहायशी इलाकों (जैसे गोपालपुरा, सिविल लाइंस, एमएनआईटी कैंपस और बजाज नगर) में लेपर्ड (तेंदुए) के मूवमेंट की खबरें लगातार आ रही थीं. जिसकी वजह से आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों के घुसने से न केवल लोगों में डर था, बल्कि कई बार संघर्ष में वन्यजीवों की मौत भी हो रही थी. अब आमजन घायल वन्यजीव, शिकार, वन क्षेत्र में अतिक्रमण या रिहायशी इलाके में जंगली जानवर दिखने पर तुरंत 1926 पर कॉल कर सकेंगे.

रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) का गठन
बता दें कि वन सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने भारी निवेश का फैसला किया है. जिसकी वजह से तीन विशेष टीमें वनाई गई हैं- धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में एक-एक 'रैपिड रिस्पांस टीम' तैनात की जा रही है. प्रत्येक टीम पर 90-90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. ये टीमें आधुनिक उपकरणों, विशेष वाहनों और प्रशिक्षित वनकर्मियों से लैस होंगी ताकि कम से कम समय में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया जा सके.

हेल्पलाइन के मुख्य लाभ
शिकार और माफिया पर लगाम लगेगा. 24 घंटे सक्रिय रहने से वन अपराधों और शिकारियों में डर पैदा होगा. मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान होने वाले नुकसान की मुआवजा राशि को सरकार ने दोगुना कर दिया है. फिलहाल इसे ट्रायल पर रखा गया है ताकि तकनीकी कमियों को दूर कर जल्द ही वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा इसे पूर्ण रूप से लॉन्च किया जा सके.

जयपुर के वे इलाके जहां हाल ही में घुसा तेंदुआ
हेल्पलाइन की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जयपुर के गोपालपुरा, दुर्गापुरा, शास्त्री नगर, चांदपोल, और गुर्जर घाटी जैसे व्यस्त इलाकों में तेंदुओं की आवाजाही देखी गई है. गुर्जर घाटी में तो संघर्ष के दौरान एक तेंदुए की जान भी जा चुकी है.

