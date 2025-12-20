Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या जयपुर में राजस्थान रॉयल्स नहीं खेलेगी IPL 2026 के मैच? BCCI ने क्यों दी है RCA को चेतावनी

IPL 2026: BCCI ने IPL 2026 से पहले RCA को चेतावनी दी है कि अगर चुनाव नहीं कराए गए और व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं, तो जयपुर से IPL मैच छिन सकते हैं. चुनाव न होने पर राजस्थान रॉयल्स के होम मैच दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 20, 2025, 06:39 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 06:39 PM IST

Trending Photos

फटाफट घर पर बनाएं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Rajasthani Pyaaz Kachori

फटाफट घर पर बनाएं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी
7 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल

क्या जयपुर में राजस्थान रॉयल्स नहीं खेलेगी IPL 2026 के मैच? BCCI ने क्यों दी है RCA को चेतावनी

Jaipur News: IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स और जयपुर के लिए एक बड़ी चिंता की खबर सामने आई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो जयपुर से आईपीएल मैचों की मेजबानी छिन सकती है. BCCI ने राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जयपुर में आईपीएल मुकाबले तभी कराए जाएंगे, जब एसोसिएशन अपनी अंदरूनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे. बोर्ड की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आरसीए को पहले अपने चुनाव कराने होंगे.

आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने हाल ही में अबू धाबी में हुए ऑक्शन के दौरान कुछ मीडिया संस्थानों से बातचीत में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी BCCI की ओर से राज्य क्रिकेट संघ को पत्र लिखा गया था. उस पत्र में साफ तौर पर बताया गया था कि जब तक आरसीए चुनाव नहीं कराता और एक चुनी हुई संस्था अस्तित्व में नहीं आती, तब तक उस स्थान पर आईपीएल मैच कराना मुश्किल होगा. धूमल के अनुसार अभी तक आरसीए ने चुनाव नहीं कराए हैं, ऐसे में फ्रेंचाइजी को भी यह देखना होगा कि यह वेन्यू मैचों की मेजबानी के लिए कितना उपयुक्त है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव सही और पारदर्शी तरीके से होते हैं या नहीं, इस पर BCCI नजर रखेगा.

फिलहाल राजस्थान क्रिकेट संघ का संचालन राज्य सरकार द्वारा गठित एक एडहॉक कमेटी के हाथ में है. इस कमेटी के अध्यक्ष दीन दयाल कुमावत हैं, जो पिछले करीब दो वर्षों से एसोसिएशन के कामकाज देख रहे हैं. गौरतलब है कि जयपुर बीते 18 वर्षों से राजस्थान रॉयल्स का घरेलू मैदान रहा है और सवाई मानसिंह स्टेडियम ने कई यादगार आईपीएल मुकाबले देखे हैं. इसके बावजूद मौजूदा हालात के चलते इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस पूरे मामले के बीच 23 नवंबर को सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन अपने होम मैच जयपुर की बजाय पुणे में कराने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है. माना जा रहा है कि आरसीए के चुनाव न होना इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है. हालांकि, आरसीए की ओर से कहा गया है कि उन्हें BCCI से इस संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन वे राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन के संपर्क में जरूर हैं.

दीन दयाल कुमावत ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरसीए की तरफ से सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तैयारी है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट से भी बातचीत हो चुकी है. उनका कहना है कि यदि BCCI को आरसीए से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, तो उसे राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा और समाधान निकाला जाएगा.

वहीं, अरुण सिंह धूमल ने दोबारा साफ किया कि BCCI ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव न होने की स्थिति में वहां टूर्नामेंट कराना मुश्किल होगा. जब तक आरसीए चुनाव कराकर नई चुनी हुई संस्था नहीं बनाता और मैचों के आयोजन के लिए जरूरी सुविधाएं संतोषजनक स्तर पर नहीं आतीं, तब तक बोर्ड हालात पर नजर बनाए रखेगा और जरूरत पड़ने पर उचित फैसला लेगा. धूमल ने यह भी बताया कि आईपीएल मैचों के आयोजन के लिए अन्य शहरों पर भी विचार किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने बेंगलुरु का जिक्र किया, जहां हाल ही में एक भगदड़ की घटना के बावजूद भविष्य में मैच कराए जा सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news