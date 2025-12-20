क्या जयपुर में राजस्थान रॉयल्स नहीं खेलेगी IPL 2026 के मैच? BCCI ने क्यों दी है RCA को चेतावनी

Jaipur News: IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स और जयपुर के लिए एक बड़ी चिंता की खबर सामने आई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो जयपुर से आईपीएल मैचों की मेजबानी छिन सकती है. BCCI ने राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जयपुर में आईपीएल मुकाबले तभी कराए जाएंगे, जब एसोसिएशन अपनी अंदरूनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे. बोर्ड की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आरसीए को पहले अपने चुनाव कराने होंगे.

आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने हाल ही में अबू धाबी में हुए ऑक्शन के दौरान कुछ मीडिया संस्थानों से बातचीत में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी BCCI की ओर से राज्य क्रिकेट संघ को पत्र लिखा गया था. उस पत्र में साफ तौर पर बताया गया था कि जब तक आरसीए चुनाव नहीं कराता और एक चुनी हुई संस्था अस्तित्व में नहीं आती, तब तक उस स्थान पर आईपीएल मैच कराना मुश्किल होगा. धूमल के अनुसार अभी तक आरसीए ने चुनाव नहीं कराए हैं, ऐसे में फ्रेंचाइजी को भी यह देखना होगा कि यह वेन्यू मैचों की मेजबानी के लिए कितना उपयुक्त है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव सही और पारदर्शी तरीके से होते हैं या नहीं, इस पर BCCI नजर रखेगा.

फिलहाल राजस्थान क्रिकेट संघ का संचालन राज्य सरकार द्वारा गठित एक एडहॉक कमेटी के हाथ में है. इस कमेटी के अध्यक्ष दीन दयाल कुमावत हैं, जो पिछले करीब दो वर्षों से एसोसिएशन के कामकाज देख रहे हैं. गौरतलब है कि जयपुर बीते 18 वर्षों से राजस्थान रॉयल्स का घरेलू मैदान रहा है और सवाई मानसिंह स्टेडियम ने कई यादगार आईपीएल मुकाबले देखे हैं. इसके बावजूद मौजूदा हालात के चलते इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

इस पूरे मामले के बीच 23 नवंबर को सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन अपने होम मैच जयपुर की बजाय पुणे में कराने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है. माना जा रहा है कि आरसीए के चुनाव न होना इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है. हालांकि, आरसीए की ओर से कहा गया है कि उन्हें BCCI से इस संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन वे राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन के संपर्क में जरूर हैं.

दीन दयाल कुमावत ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरसीए की तरफ से सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तैयारी है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट से भी बातचीत हो चुकी है. उनका कहना है कि यदि BCCI को आरसीए से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, तो उसे राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा और समाधान निकाला जाएगा.

वहीं, अरुण सिंह धूमल ने दोबारा साफ किया कि BCCI ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव न होने की स्थिति में वहां टूर्नामेंट कराना मुश्किल होगा. जब तक आरसीए चुनाव कराकर नई चुनी हुई संस्था नहीं बनाता और मैचों के आयोजन के लिए जरूरी सुविधाएं संतोषजनक स्तर पर नहीं आतीं, तब तक बोर्ड हालात पर नजर बनाए रखेगा और जरूरत पड़ने पर उचित फैसला लेगा. धूमल ने यह भी बताया कि आईपीएल मैचों के आयोजन के लिए अन्य शहरों पर भी विचार किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने बेंगलुरु का जिक्र किया, जहां हाल ही में एक भगदड़ की घटना के बावजूद भविष्य में मैच कराए जा सकते हैं.

