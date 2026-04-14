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जयपुर की सड़कों पर नारी शक्ति का दम! स्कूटी-बाइक रैली से गूंजा शहर, PM मोदी को कहा धन्यवाद

Rajasthan News: जयपुर में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में महिलाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया. कैनवास पर हस्ताक्षर और स्कूटी-बाइक रैली के जरिए पीएम मोदी का आभार जताया गया. रैली जेएलएन मार्ग से होते हुए अमर जवान ज्योति तक पहुंची, जिसमें हर उम्र की महिलाएं शामिल रहीं. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 14, 2026, 06:31 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 06:31 PM IST

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जयपुर की सड़कों पर नारी शक्ति का दम! स्कूटी-बाइक रैली से गूंजा शहर, PM मोदी को कहा धन्यवाद

Jaipur News: जयपुर की सड़कों पर आज नारी शक्ति का दम दिखाई दिया. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में महिलाओं ने एकजुट होकर न सिर्फ कैनवास पर हस्ताक्षर किए. बल्कि स्कूटी और बाइक रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया. महिलाओं का कहना है कि 33 प्रतिशत आरक्षण का यह कदम उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा.

जयपुर में नारी शक्ति ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में शहर की महिलाओं ने कैनवास पर हस्ताक्षर कर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया. कैनवास पर “आई सपोर्ट” लिखते हुए महिलाओं ने न सिर्फ समर्थन जताया, बल्कि अपने विचार भी खुलकर साझा किए. इसके बाद महिलाओं का उत्साह सड़कों पर देखने को मिला.

बीजेपी शहर कार्यालय से निकली स्कूटी और बाइक रैली ने पूरे जयपुर का माहौल बदल दिया. हाथों में तख्तियां, चेहरे पर जोश और दिल में गर्व के साथ महिलाओं ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया. जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली की खास बात ये रही कि इसमें हर वर्ग और हर उम्र की महिलाएं शामिल हुईं. सांसद, महिला मोर्चा अध्यक्ष और पूर्व महापौर तक, हर किसी ने खुद स्कूटी संभाली और रैली की अगुवाई की. शहर सांसद मंजू शर्मा, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल, अपूर्वा सिंह भी इस रैली में सक्रिय नजर आईं.

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विभिन्न मार्गों से गुजरकर अमर जवान ज्योति पहुंची रैली
स्कूटी रैली जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय के बाहर से रवाना होकर जेएलएन मार्ग से होते हुए गांधी सर्किल और अमर जवान ज्योति तक पहुंची. जहां देशभक्ति और नारी शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला. इसके बाद महिलाओं ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर डॉ भीमराव अंबेडर को श्रद्धांजलि अर्पित की, और सामाजिक न्याय के इस नए अध्याय को उनके विचारों से जोड़ते हुए सम्मान व्यक्त किया.

इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्न मोदी विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ही राजनीतिक भागीदारी देने जा रहे हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि यह बिल महिलाओं के भविष्य की दिशा तय करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए ही महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली है.

बीजेपी प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बिल के बाद महिलाओं को राजनीतिक रूप से लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिल जाएगा. यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही न केवल महिलाओं के उत्थान और आगे बढ़ाने की बात कही है, बल्कि अब उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर योजनाओं के नीति निर्धारण में भी भागीदार बना रहे हैं.

जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने जा रही है. यह महिलाओं की खुशी का मौका है, और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं. यह महिलाओं की खुशी है, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देने स्कूटी रैली निकाल रही है.

जयपुर की सड़कों पर उमड़ा ये उत्साह…सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है. जहां महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि नीति निर्माता बनने की ओर बढ़ रही हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देशभर में माहौल बन रहा है और जयपुर की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि महिलाएं अब अपने अधिकार और प्रतिनिधित्व को लेकर पूरी तरह जागरूक और तैयार हैं.

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