/राजस्थान में बड़ा रिकॉर्ड-1 करोड़ नए लोगों को मिली 'खाद्य सुरक्षा', जानिए सूची में कैसे जुड़ा आपका नाम

Jaipur News: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का दायरा पिछले ढाई साल में तेजी से बढ़ा है. राज्य सरकार के अनुसार इस अवधि में 1 करोड़ 77 हजार 182 पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है. सरकार का कहना है कि इस विस्तार के पीछे सबसे अहम भूमिका 'गिव अप अभियान' की रही, जिसके कारण बड़ी संख्या में स्थान खाली हुए और नए पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सका.

गिव अप अभियान से खाली हुईं लाखों सीटें

Add Zee News as a Preferred Source

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नवंबर 2024 में शुरू किए गए 'गिव अप अभियान' के तहत करीब 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया. इसके अलावा लगभग 27 लाख लोगों के ई केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम सूची से हटा दिए गए. इस प्रक्रिया से करीब 1.03 करोड़ स्थान खाली हुए, जिन पर पात्र परिवारों को शामिल किया गया.

प्रदेश में 4.37 करोड़ लोग उठा रहे योजना का लाभ

मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में राजस्थान में 4.37 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं. इनमें से करीब 23 प्रतिशत लाभार्थी पिछले ढाई साल के दौरान योजना से जुड़े हैं. सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना है.

अलग अलग चरणों में जुड़े नए लाभार्थी

सरकार के अनुसार 1 जनवरी से 31 अगस्त 2024 के बीच 12.95 लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया. इसके बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा शुरू होने पर 87.81 लाख पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए से जोड़ा गया. इस अभियान के दौरान जयपुर, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा जिले नए नाम जोड़ने में सबसे आगे रहे.

खाद्य सुरक्षा योजना के साथ मिल रहे कई अन्य लाभ

खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया जा रहा है. इसके साथ ही राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है. इनमें 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 10 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा और 25 लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार की सुविधा शामिल है.

मानसून को देखते हुए तीन माह का राशन एक साथ

मंत्री ने बताया कि मानसून के दौरान लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन माह का मुफ्त राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है. इससे बारिश के मौसम में राशन प्राप्त करने में होने वाली परेशानी कम होगी और जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा.

राजस्थान मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के अनुसार राजस्थान सरकार की इस पहल की सराहना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 'बेस्ट प्रैक्टिस' के रूप में की गई. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे.