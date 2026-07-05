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राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा चुनावी दांव, जल्द बनेगी 20 नेताओं की सीक्रेट स्ट्रेटजी कमेटी

राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी 15–20 वरिष्ठ नेताओं की एक स्ट्रेटजी कमेटी बनाने जा रही है, जो चुनावी रणनीति, सरकार को घेरने के मुद्दे, जनआंदोलनों की रूपरेखा और चुनावी रोडमैप तैयार करेगी. दिल्ली से जयपुर तक नेताओं के नामों पर मंथन जारी है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jul 05, 2026, 06:32 PM|Updated: Jul 05, 2026, 06:32 PM
राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा चुनावी दांव, जल्द बनेगी 20 नेताओं की सीक्रेट स्ट्रेटजी कमेटी
Image Credit: Rajasthan Panchayat ChunavSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. दिल्ली से जयपुर तक मंथन जारी है. पार्टी जल्द स्ट्रेटजी कमेटी का गठन करने जा रही है, जो चुनावी मुद्दों से लेकर आंदोलन तक की पूरी रणनीति तैयार करेगी.

राजस्थान कांग्रेस अब चुनावी मोड में नजर आने लगी है. पार्टी जल्द 15 से 20 वरिष्ठ नेताओं की स्ट्रेटजी कमेटी बनाने जा रही है. इस कमेटी में उन नेताओं को जगह मिलेगी, जो प्रदेश की राजनीतिक और चुनावी परिस्थितियों की बेहतर समझ रखते हैं.

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कांग्रेस का चुनावी प्लान
15 से 20 नेताओं की बनेगी कमेटी
सीनियर नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी
चुनावी रणनीति होगी तैयार
आंदोलन के मुद्दे होंगे तय
दिल्ली से जयपुर तक मंथन जारी
चुनावी रोडमैप होगा तैयार


सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति

कमेटी का सबसे बड़ा काम चुनावी रणनीति तैयार करना होगा. किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, किन विषयों पर आंदोलन किए जाएं और चुनावी माहौल कैसे बनाया जाए, इस पर यही कमेटी फैसला करेगी और पीसीसी चीफ को रिपोर्ट सौंपेगी. आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को कांग्रेस अहम मान रही है. पार्टी इन चुनावों को आगे की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानकर तैयारी में जुटी है.

राजस्थान में आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं. कांग्रेस इन चुनावों को विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है. ऐसे में पार्टी अभी से संगठन और चुनावी रणनीति को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है. कांग्रेस अब नए राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. स्ट्रेटजी कमेटी इन्हीं मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगी.

अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस की इस अहम स्ट्रेटजी कमेटी में किन नेताओं को जिम्मेदारी मिलती है. दिल्ली से जयपुर तक नामों पर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि जल्द ही कमेटी की सूची जारी की जा सकती है.

बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कराए जाते हैं, जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होता है. ऐसे में हाल के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों आगामी पंचायत चुनावों को काफी अहम मान रहे हैं. कांग्रेस इन्हें आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक ताकत परखने का अवसर मानकर रणनीति बनाने में जुटी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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