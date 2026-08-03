/राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव से पहले BJP में बड़ा फेरबदल, इन नेताओं को मिली सबसे अहम जिम्मेदारी

Rajasthan News: बीजेपी ने प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. भाजपा ने संभागीय चुनाव संचालन समिति में फेरबदल कर नए सिरे से नेताओं को कमान सौंपी है.

साथ ही बीजेपी ने निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति का भी गठन किया है. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह एक्टिव हो गई है. चुनावों को देखते हुए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है.

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संभागीय चुनाव संचालन समिति में बीजेपी ने इन नेताओं को दी जिम्मेदारी

जयपुर संभाग में इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित को सौंपी गई है. जोधपुर संभाग की जिम्मेदारी अध्यक्ष, धरोहर प्राधिकरण बोर्ड ओंकार सिंह लखावत, अध्यक्ष, किसान आयोग सी.आर. चौधरी और पूर्व विधायक हेमराज मीणा को दी गई है.

उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व सांसद जसकौर मीणा और पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को सौंपी गई है. कोटा संभाग की जिम्मेदारी सांसद एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, पूर्व सांसद अर्जुन लाल मीणा और पूर्व विधायक अजीत महता को दी गई है. बीकानेर संभाग की जिम्मेदारी पूर्व सांसद राजेन्द्र गहलोत, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, अध्यक्ष, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड जसवंत सिंह विश्नोई और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा को सौंपी गई है. भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राज्यसभा सांसद अलका सिंह गुर्जर और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, किसान मोर्चा हरीराम रिणवा को दी गई है. अजमेर संभाग की जिम्मेदारी अध्यक्ष, वित्त आयोग अरुण चतुर्वेदी, पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल और पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया को सौंपी गई है.

स्थानीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति में 13 नेताओं को सौंपी कमान

स्थानीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व महापौर राजेन्द्र कुमार गहलोत, पूर्व विधायक मोहन लाल गुप्ता, पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर, पूर्व महापौर सुशीला राजपुरोहित, पूर्व महापौर गोविंद टांक, पूर्व महापौर महेश विजयवर्गीय, पूर्व महापौर हाडा, पूर्व सभापति कृष्णा कटारा, पूर्व सभापति राकेश शर्मा और पूर्व उप-महापौर गिरीश चौधरी को शामिल किया गया है. बीजेपी के ये तमाम नेता अब प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों की कमान संभालेंगे.

Gen Z बनने जा रही चुनावी राजनीति का नया केंद्र

वहीं, राजस्थान की चुनावी राजनीति का नया केंद्र अब Gen Z बनने जा रही है. पहली बार वोट डालने वाले लाखों युवा आने वाले निकाय, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में युवाओं को सबसे ऊपर रखा हुआ है. पार्टी का मानना है कि आने वाले चुनावों में युवाओं का भरोसा जीतना ही सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी.

