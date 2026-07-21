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राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

Rajasthan News: राजस्थान में 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच निकाय और पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं. पहली बार पूरे प्रदेश में एक ही चुनावी चक्र में स्थानीय चुनाव होंगे. 5.46 करोड़ मतदाता, 61 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र और 6 चरणों में शहर से गांव तक नई स्थानीय सरकारों का गठन होगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Jul 21, 2026, 07:43 AM|Updated: Jul 21, 2026, 07:43 AM
राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम
Image Credit: राजस्थान निकाय और पंचायत चुनावSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Nikay And Panchayat Chunav: लोकसभा और विधानसभा चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन अब राजस्थान गवाह बनने जा रहा है लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकल महासंग्राम का. 15 अगस्त से 15 नवम्बर के बीच पहली बार शहर से गांव तक पूरे प्रदेश की स्थानीय सरकारों के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में कराए जाएंगे. करीब साढ़े पांच करोड़ मतदाता, 61 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र, छह चरणों की चुनावी प्रक्रिया और लाखो कर्मचारियों-पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच वोटर शहर से लेकर गांव की अपनी सरकार चुनेंगे.

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का रोडमैप आया सामने
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का रोडमैप सामने आ गया. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव क्रमिक रूप से 15 अगस्त से 15 नवंबर 2026 के बीच संपन्न होंगे. 17 अगस्त को नगरीय निकाय चुनाव और 23 सितंबर को पंचायतीराज चुनाव की घोषणा होगी. पहले शहरों में वोट पड़ेंगे, उसके बाद गांव लोकतंत्र का नया नेतृत्व चुनेंगे. इस बार चुनाव का पैमाना इतना बड़ा है कि इसकी तुलना लोकसभा या विधानसभा चुनाव से भी नहीं की जा सकती. प्रदेश के 5.46 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. चुनाव कराने के लिए हर चरण में हजारों कर्मचारियों और पुलिस बल की तैनाती करनी होगी. पहली बार प्रदेश की सभी नगरीय निकायों और समस्त पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में संपन्न होंगे.

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फैक्ट फाइल
नगरीय निकाय चुनाव
-कुल 309 नगरीय निकाय
-10 हजार 245 वार्ड
-16 हजार 482 मतदान केंद्र
-1 करोड़ 43 लाख 75 हजार 806 मतदाता
-2 चरण में मतदान प्रस्तावित
-प्रति चरण 60 हजार कर्मचारी
-प्रति चरण 50 हजार पुलिसकर्मी

पंचायतीराज चुनाव
-14 हजार 403 ग्राम पंचायतें
-457 पंचायत समितियां
-41 जिला परिषदें
-45 हजार 316 मतदान केंद्र
-4 करोड़ 02 लाख 18 हजार 969 मतदाता
-4 चरण में मतदान प्रस्तावित
-प्रति चरण 80 हजार कर्मचारी
-प्रति चरण 70 हजार पुलिसकर्मी

किस क्रम में होंगे चुनाव
-5.46 करोड़ मतदाता गांव से लेकर शहर को सरकारों का भविष्य तय करेंगे.
-यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा.
-इसमें गांव से लेकर शहर तक लोकतंत्र की पूरी तस्वीर एक साथ बदलेगी.
-नगरीय निकायों में जनता सीधे पार्षद चुनेगी.
-जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बाद में होगा.
-पंचायतीराज में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का सीधा चुनाव होगा.
-इसके बाद प्रधान, उपप्रधान, प्रमुख और उपप्रमुख के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होंगे.

बहरहाल,एक साथ पूरे प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की नई तस्वीर बनने जा रही है. राजनीतिक दलों के लिए यह सबसे बड़ी संगठनात्मक परीक्षा होगी तो प्रशासन के लिए अब तक का सबसे बड़ा चुनावी प्रबंधन. गांव की चौपाल से लेकर शहर की सरकार तक, राजस्थान में लोकतंत्र का उत्सव कई नए राजनीतिक समीकरण भी तय करेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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