/राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज, बैठकों का दौर जारी

Rajasthan Politics: प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेशभर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता चुनावी रणनीति को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं. संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के साथ-साथ फीडबैक जुटाने का अभियान भी शुरू हो गया है.

पीसीसी की ओर से जारी निर्देशों के बाद जिला कांग्रेस कमेटियों के प्रभारी, सह-प्रभारी और विधानसभा स्तर पर नियुक्त कोऑर्डिनेटर क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे. इन रिपोर्टों के आधार पर ही कांग्रेस निकाय चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी.

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प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस

प्रदेशभर में कांग्रेस नेताओं की चुनावी बैठकों का दौर जारी

विधानसभा स्तर तक फीडबैक जुटा रही कांग्रेस

प्रभारी और कोऑर्डिनेटर पीसीसी को सौंपेंगे रिपोर्ट

निकाय चुनाव को विधानसभा-लोकसभा की नींव मान रही कांग्रेस

युवाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासियों पर कांग्रेस का फोकस

सभी वर्गों को भागीदारी देने की रणनीति पर कांग्रेस

ब्लॉक से जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश

आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की नींव



कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनावों को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की नींव मान रही है. यही कारण है कि पार्टी हर वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जा सके.



सभी समाजों को साथ लेकर उतरेंगे चुनाव मैदान में

कांग्रेस का कहना है कि इस बार निकाय और पंचायत चुनाव में सभी वर्गों को पर्याप्त भागीदारी दी जाएगी. पार्टी युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और अन्य सभी समाजों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.



सभी एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव

कांग्रेस प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव के जरिए संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, ताकि इस मजबूती को आगामी विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखा जा सकें. पार्टी ने ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रहने और सभी वर्गों के बीच पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. कांग्रेस का कहना है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे.

लंबे समय से हो रहा था इंतजार

कांग्रेस लंबे समय से निकाय और पंचायत चुनाव का इंतजार कर रही थी. पार्टी के नेता लगातार इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं. अब देखना होगा कि कांग्रेस की तैयारियां और दावे चुनावी नतीजों में कितने सफल साबित होते हैं.