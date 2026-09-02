/कहीं लॉ स्टूडेंट तो कहीं इंटीरियर डिजाइनर....कोटा, जयपुर और उदयपुर में Gen-Z उतरे चुनावी मैदान में

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने युवा मतदाताओं, खासकर Gen-Z वोटर्स के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है. इसी रणनीति के तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग ने 'GenZ for Change' कैंपेन का आगाज किया और प्रदेश स्तरीय प्रोफेशनल Gen-Z कमेटी के गठन की घोषणा की.

राजस्थान कांग्रेस सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग के चेयरमैन सुमित भगासरा ने प्रेसवार्ता में अभियान और कमेटी की जानकारी दी.

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कांग्रेस का दावा है कि इस पहल के जरिए युवा मतदाताओं की समस्याओं, आकांक्षाओं और सुझावों को सीधे पार्टी संगठन तक पहुंचाया जाएगा. पार्टी की रणनीति केवल चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं रखने की है. युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए AI वर्कशॉप, इंटर्नशिप और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से Gen-Z के साथ लगातार संवाद स्थापित करने पर जोर रहेगा.

जयपुर में कांग्रेस ने दिया 30 टिकट Gen-Z को

वहीं, कांग्रेस ने जयपुर नगर निगम चुनावों में भी युवाओं को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया है. पार्टी की ओर से घोषित 150 उम्मीदवारों में करीब 30 टिकट Gen-Z आयु वर्ग के युवाओं को दिए जाने की जानकारी सामने आई है. इनमें 22 वर्ष की उम्र के युवाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है और 50 से कम उम्र के 80 फीसदी उम्मीदवार और उम्मीदवारों की औसत आयु 37 साल रखी गई हैं.

कोटा में कांग्रेस ने 16 Gen-Z उम्मीदवारों को दिया टिकट, बीजेपी के दो युवा चेहरे

कोटा नगर निगम चुनाव में शहरी सरकार बनाने के लिए इस बार 21 से 29 वर्ष के कई युवा मैदान में उतर चुके हैं. कांग्रेस ने 16 Gen-Z को मौका दिया है. इनमें दिव्या मीना (22), रिद्धम शर्मा (23), भुवनेश ऋषि (24), संदीप सिंह (24), अर्पित जैन (24), निधी राजावत (25), अमन गौतम (25), कुनाल शर्मा (25), दीपक कुमार भील (26), धीरज नागर (26), ऋषभ दुबे (26), आयुष पारेता (26) और फैजाल बेग (27) शामिल हैं.

वहीं, बीजेपी ने इस सूची में 2 चेहरों को मौका दिया है, जिसमें 24 साल के ललित कुशवाहा (वार्ड 70) और 29 वर्षीय नैना गर्ग (वार्ड 67) से चुनाव लड़ रही हैं.

41 साल से ज्यादा उम्र के उम्मीदवार

भाजपा ने 41-60 साल की उम्र के 64 प्रत्याशी और 60 से ज्यादा उम्र के 7 प्रत्याशियों को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस ने 41-60 साल के 45 उम्मीदवारों को टिकट दिया है. 60 साल से ज्यादा के 7 प्रत्याशियों को टिकट दिया है.

उदयपुर में BJP-कांग्रेस से 8 Gen-Z लड़ेंगे पार्षद चुनाव

उदयपुर नगर निगम चुनाव में BJP और कांग्रेस ने 8 जेनजी को टिकट दिया है. इनमें कांग्रेस से 6 और बीजेपी से 2 उम्मीदवार हैं. BJP ने राष्ट्र सेविका समिति की स्वयंसेविका और इंटीरियर डिजाइनर प्रज्ञा पाटीदार (26) को वार्ड 38 से टिकट दिया है. 6 महीने पहले प्रज्ञा की शादी हुई है.

वार्ड 31 से 27 साल की नसरीन बानो को टिकट दिया है. नसरीन हाउस वाइफ है और उनके 7 साल का बेटा है. उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है. उनके पति अब्दुल कादिर बीजेपी के अल्ससंख्यक मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं, जो रियल स्टेट से जुड़ा काम करते हैं.

कांग्रेस से वार्ड 61 में 25 साल की सीमा डांगी को मिला टिकट

कांग्रेस ने वार्ड 55 से जैसिका राव (23) को मैदान में उतारा है. जैसिका अनमैरिड हैं और बीए-एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं. वार्ड 61 से 25 साल की सीमा डांगी को टिकट दिया है. उनके पति विशाल डांगी यूथ कांग्रेस में महासचिव रहे हैं और कानपुर ग्राम पंचायत के वार्ड पंच भी रहे हैं. 10वीं तक पढ़ी सीमा हाउस वाइफ हैं. उनकी 2 बेटियां है.

वार्ड नंबर 65 से किशन भील (27), वार्ड 62 से सविता गमेती (28), वार्ड 13 से उषा गमेती (23) और वार्ड 42 से खुशी गमेती (24) को टिकट दिया है. इनके अलावा वार्ड नंबर 10 से बीएपी ने भी साकिब खान (26), वार्ड नंबर 43 से शांतिलाल (26), सीपीआईएम ने वार्ड नंबर 31 से मुस्कान राही (23) और कुल 8 जेन-जी जनरेशन के युवाओं ने निर्दलीय नामाकंन दाखिल किया है.