/कांग्रेस का चुनावी प्लान तैयार! BJP नेताओं की जॉइनिंग से टिकट वितरण तक बनी रणनीति

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. एक ओर पार्टी वार्ड स्तर पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश और टिकट वितरण की कवायद में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ स्थानीय मुद्दों को धार देने के साथ दूसरे दलों और नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर भी काम कर रही है.

राकेश भाटी ने थामा कांग्रेस का दामन

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कांग्रेस के लिए ताजा सियासी घटनाक्रम पाली से सामने आया है, जहां लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे नेता राकेश भाटी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में हुए इस जॉइनिंग कार्यक्रम में पाली विधायक भीमराज भाटी समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे. राकेश भाटी पाली नगर परिषद की निवर्तमान सभापति रेखा भाटी के पति हैं और स्थानीय राजनीति में उनकी सक्रियता रही है.



राकेश भाटी ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

भाटी ने भाजपा छोड़ने के पीछे सम्मान नहीं मिलने और कार्यकर्ताओं के साथ कथित व्यवहार को वजह बताया है. उनका कहना है कि उन्होंने भाजपा में करीब 35 साल काम किया और पांच बार पार्षद सहित विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ा. निकाय चुनाव से ठीक पहले उनका कांग्रेस में आना पाली के चुनावी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस का प्लान

कांग्रेस ने टिकट वितरण में स्थानीय सहमति और उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता देने का दावा किया है. पार्टी नेताओं के मुताबिक, करीब 90 प्रतिशत निकायों में स्थानीय जिला अध्यक्ष, विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंच चुके हैं. अब प्रदेश स्तर पर एक-एक निकाय की समीक्षा कर सहमति वाले नामों को अंतिम रूप देने की कवायद है. जहां विवाद की स्थिति होगी, वहां वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर सहमति बनाने की कोशिश होगी.

इन उम्मीदवारों पर पार्टी का फोकस

पार्टी का फोकस जिताऊ, टिकाऊ और जनता के बीच सक्रिय उम्मीदवारों पर है. साथ ही युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवादल और विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी टिकट में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है. हालांकि, टिकट वितरण कांग्रेस के लिए चुनौती भी है. कई स्थानों पर दावेदारों की संख्या अधिक होने और टिकट कटने के बाद बगावत की आशंका के चलते पार्टी को डैमेज कंट्रोल की रणनीति भी बनानी पड़ रही है.

टिकट को लेकर आबू में 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की खबर

हाल ही में माउंट आबू में टिकट को लेकर 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की खबर भी सामने आई है. कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस निकाय चुनाव को स्थानीय समस्याओं से जोड़कर लड़ेगी. जयपुर में स्मार्ट सिटी फंड, सफाई व्यवस्था, जलभराव, नालों की सफाई, सड़कें और विकास कार्य कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं.

स्मार्ट सिटी के पैसों को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के पैसों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन वार्ड स्तर पर जनता को उसका असर दिखाई नहीं देता. उन्होंने सफाई व्यवस्था और बारिश के दौरान जयपुर में हुए जलभराव को लेकर भी भाजपा सरकार और नगर निगम पर निशाना साधा. इसके साथ ही महंगाई, पेट्रोल-डीजल के दाम, बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस चुनावी अभियान में शामिल करने की तैयारी में है.

कांग्रेस का कहना है कि युवा अब जाति और धर्म से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर जवाब चाहता है. कांग्रेस ने आरक्षण को भी चुनावी नैरेटिव में शामिल करने के संकेत दिए हैं. कांग्रेस ने भाजपा पर गरीब, दलित, पिछड़े और EWS वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को जागरूक करेगी.

तीन स्तरों पर कांग्रेस की रणनीति

कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति तीन स्तरों पर दिखाई दे रही है. टिकट वितरण में स्थानीय सहमति, भाजपा के नेताओं को अपने पाले में लाना और स्थानीय मुद्दों के जरिए सरकार को घेरना. अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती टिकट वितरण के बाद संभावित बगावत को रोकने और जमीनी नाराजगी को वोट में बदलने की होगी. वहीं भाजपा के सामने अपने शहरी जनाधार को बनाए रखने और कांग्रेस के इस आक्रामक चुनावी नैरेटिव का जवाब देने की चुनौती है.

