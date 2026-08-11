/राजस्थान निकाय चुनाव से पहले EVM पर बड़ा अपडेट, स्टोरेज रूम से मॉक पोल तक लागू होंगे ये नियम, आप भी पढ़ लें

Rajasthan Nikay Chunav 2026: निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के सुरक्षित भंडारण, जांच, ट्रैकिंग और प्रशिक्षण को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने ईवीएम प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष फोकस किया है.



आयोग के निर्देश के अनुसार, ईवीएम के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टोरेज रूम में डबल लॉक व्यवस्था अनिवार्य होगी. ईवीएम स्टोरेज रूम पर पुलिस या सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी. मशीनों के आने-जाने के साथ स्टोरेज रूम को खोलने और बंद करने की पूरी जानकारी लॉगबुक में दर्ज करनी होगी.

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हर ईवीएम का यूनिक नंबर, मॉडल और संख्या सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी. EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में मशीनों से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.

जिला स्तर पर होगी FLC

ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच यानी FLC जिला स्तर पर कराई जाएगी. यह जांच BEL या ECIL के इंजीनियर अथवा तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे. पूरी FLC प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. राजनीतिक दलों को भी FLC प्रक्रिया देखने के लिए सूचित किया जाएगा.

FLC में शामिल अधिकारियों को मोबाइल, कैमरा और स्पाई पेन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. जांच पूरी होने के बाद 10 प्रतिशत ईवीएम पर मॉक पोल कराया जाएगा. चयनित मशीनों पर 25-25 वोट डालकर मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जांच के बाद ईवीएम को पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा.

प्रशिक्षण के लिए भी मशीनें रहेंगी अलग

प्रशिक्षण के लिए मतदान केंद्रों की 5 प्रतिशत ईवीएम अलग रखी जाएंगी. पहला ईवीएम प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा. वहीं दूसरे प्रशिक्षण के लिए 5 प्रतिशत मशीनों का नगरपालिका वार आवंटन किया जाएगा. निकाय चुनाव की तैयारियों में आयोग ने ईवीएम के सुरक्षित और व्यवस्थित प्रबंधन को अहम प्राथमिकता दी है.

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