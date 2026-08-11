Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान निकाय चुनाव से पहले EVM पर बड़ा अपडेट, स्टोरेज रूम से मॉक पोल तक लागू होंगे ये नियम, आप भी पढ़ लें

राजस्थान निकाय चुनाव से पहले EVM पर बड़ा अपडेट, स्टोरेज रूम से मॉक पोल तक लागू होंगे ये नियम, आप भी पढ़ लें

Rajasthan Nikay Chunav 2026: निकाय चुनाव 2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए हैं. भंडारण के लिए डबल लॉक, इंजीनियरों द्वारा वीडियोग्राफी में FLC जांच, 10% मशीनों पर मॉक पोल और 5% मशीनों को प्रशिक्षण के लिए अलग रखने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 11, 2026, 11:16 AM IST | Updated:Aug 11, 2026, 11:16 AM IST
राजस्थान निकाय चुनाव से पहले EVM पर बड़ा अपडेट, स्टोरेज रूम से मॉक पोल तक लागू होंगे ये नियम, आप भी पढ़ लें
Image Credit: राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए.

Rajasthan Nikay Chunav 2026: निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के सुरक्षित भंडारण, जांच, ट्रैकिंग और प्रशिक्षण को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने ईवीएम प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष फोकस किया है.


आयोग के निर्देश के अनुसार, ईवीएम के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टोरेज रूम में डबल लॉक व्यवस्था अनिवार्य होगी. ईवीएम स्टोरेज रूम पर पुलिस या सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी. मशीनों के आने-जाने के साथ स्टोरेज रूम को खोलने और बंद करने की पूरी जानकारी लॉगबुक में दर्ज करनी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

हर ईवीएम का यूनिक नंबर, मॉडल और संख्या सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी. EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में मशीनों से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.

जिला स्तर पर होगी FLC

ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच यानी FLC जिला स्तर पर कराई जाएगी. यह जांच BEL या ECIL के इंजीनियर अथवा तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे. पूरी FLC प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. राजनीतिक दलों को भी FLC प्रक्रिया देखने के लिए सूचित किया जाएगा.

FLC में शामिल अधिकारियों को मोबाइल, कैमरा और स्पाई पेन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. जांच पूरी होने के बाद 10 प्रतिशत ईवीएम पर मॉक पोल कराया जाएगा. चयनित मशीनों पर 25-25 वोट डालकर मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जांच के बाद ईवीएम को पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा.

प्रशिक्षण के लिए भी मशीनें रहेंगी अलग

प्रशिक्षण के लिए मतदान केंद्रों की 5 प्रतिशत ईवीएम अलग रखी जाएंगी. पहला ईवीएम प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा. वहीं दूसरे प्रशिक्षण के लिए 5 प्रतिशत मशीनों का नगरपालिका वार आवंटन किया जाएगा. निकाय चुनाव की तैयारियों में आयोग ने ईवीएम के सुरक्षित और व्यवस्थित प्रबंधन को अहम प्राथमिकता दी है.

खबर अपडेट की जा रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

पंचायत चुनाव 2026 का काउंटडाउन शुरू! MP से राजस्थान को मिलेगी EVM

गांधी के आरोप पर तिवाड़ी का पलटवार, बोले - 1952 में नेहरू के दबाव में शुरू हुई थी वोट चोरी, अब EVM से संभव नहीं

गहलोत के बयान से बिफरी BJP! मदन राठौड़ बोले- 'कांग्रेस हारती है तो ठीकरा EVM पर फोड़ती है'

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Nikay Chunav

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान निकाय चुनाव से पहले EVM पर बड़ा अपडेट, स्टोरेज रूम से मॉक पोल तक लागू होंगे ये नियम, आप भी पढ़ लें
2
3
4
5