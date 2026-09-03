/17 वार्डों में सीधी टक्कर, 35 में त्रिकोणीय मुकाबला! जयपुर निकाय चुनाव का पूरा सियासी गणित

Jaipur News: जयपुर जिले की 19 निकायों में नामांकन वापसी के साथ अब सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. 19 निकायों में 2 हजार 644 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि नाम वापसी के आखिरी दिन तक 714 प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया. भाजपा और कांग्रेस ने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई जगह बागी और निर्दलीय अब भी मुकाबले में डटे हैं. सबसे बड़ा सियासी रण जयपुर नगर निगम में है. 150 वार्डों में 723 प्रत्याशी फाइनल मुकाबले में हैं. इनमें 17 वार्डों में सीधी आमने-सामने की टक्कर, तो 35 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है. वहीं वार्ड 62 में सबसे ज्यादा 13 प्रत्याशी मैदान में हैं. यानी कहीं मुकाबला दो ध्रुवों में सिमटा है, तो कहीं प्रत्याशियों की भीड़ ने वोट बंटवारे का पूरा गणित खड़ा कर दिया है.

नाम वापसी के बाद साफ हुई जयपुर की चुनावी तस्वीर

नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के साथ जयपुर जिले की 19 निकायों की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. अब इन सभी निकायों में कुल 2644 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि नामांकन दाखिल करने के बाद 714 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ दिया. यानी अब टिकट के बाद असली सियासी लड़ाई शुरू हो गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नाम वापसी के अंतिम दिन तक अपने बागियों और नाराज दावेदारों को मनाने की कोशिश की. कई जगह पार्टी प्रत्याशियों के सामने चुनौती कम हुई, लेकिन कई वार्डों में बागी और निर्दलीय मैदान में डटे रहे. ऐसे में अब चुनाव का गणित सिर्फ पार्टी के सिंबल पर नहीं, बल्कि बागी प्रत्याशी, स्थानीय प्रभाव और बूथ मैनेजमेंट पर भी निर्भर करेगा.

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जिले की 19 निकायों में सबसे बड़ा चुनावी रण जयपुर नगर निगम है. निगम के 150 वार्डों में अब 723 प्रत्याशी मैदान में हैं. यहां 281 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया. जयपुर नगर निगम में औसतन करीब 4.8 प्रत्याशी प्रति वार्ड मैदान में हैं. लेकिन औसत आंकड़ा असली चुनावी तस्वीर को पूरी तरह नहीं बताता. कहीं सिर्फ दो प्रत्याशी हैं तो कहीं 13 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. कुल 150 वार्डों में से 52 वार्डों में मुकाबला दो या तीन उम्मीदवारों के बीच है, जबकि 98 वार्डों में चार या उससे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. वार्ड 62 सबसे ज्यादा प्रत्याशियों वाला वार्ड है. यहां 13 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसके बाद वार्ड 16 में 11 प्रत्याशी, वार्ड 130 में 11 प्रत्याशी और वार्ड 132 में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इन वार्डों में मुकाबला पूरी तरह बहुकोणीय है. इतने उम्मीदवार होने से वोट कई हिस्सों में बंटने की संभावना है. ऐसे में किसी एक प्रत्याशी को बहुत बड़ा वोट प्रतिशत हासिल किए बिना भी जीत मिल सकती है.

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का फाइनल कंटेस्ट का डेटा

प्रत्याशियों की संख्या वार्डों की संख्या मुकाबले की तस्वीर 2 प्रत्याशी 17 वार्ड सीधा आमने-सामने 3 प्रत्याशी 35 वार्ड त्रिकोणीय मुकाबला 4 प्रत्याशी 25 वार्ड चतुष्कोणीय मुकाबला 5 प्रत्याशी 22 वार्ड बहुकोणीय मुकाबला 6 से 13 प्रत्याशी 51 वार्ड सबसे ज्यादा वोट बंटने की संभावना कुल 150 वार्ड 723 प्रत्याशी

जयपुर नगर निगम के 17 वार्डों में सीधी टक्कर

नगर निगम के 17 वार्डों में सिर्फ दो-दो प्रत्याशी फाइनल मुकाबले में हैं. यहां चुनाव पूरी तरह आमने-सामने का हो गया है. वार्ड 41, 42, 45, 49, 52, 53, 60, 83, 90, 91, 94, 122, 123, 129, 131, 142 और 150 नंबर वार्ड. इन सीटों पर यदि मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच है तो दोनों दलों के लिए कोर वोट को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी. तीसरे उम्मीदवार की गैरमौजूदगी में एक-एक वोट सीधे नतीजे को प्रभावित करेगा.

नगर निगम जयपुर के 35 वार्डों में त्रिकोणीय लड़ाई

35 वार्डों में तीन-तीन प्रत्याशी फाइनल मुकाबले में हैं. वार्ड 5, 6, 8, 10, 21, 26, 30, 38, 39, 44, 48, 50, 56, 57, 58, 59, 63, 68, 72, 75, 76, 80, 82, 84, 85, 86, 93, 95, 100, 107, 111, 124, 125, 128 और 139 नंबर वार्ड. इन वार्डों में सबसे अहम राजनीतिक सवाल होगा कि तीसरा उम्मीदवार किसके वोट काटता है. यदि तीसरा उम्मीदवार भाजपा या कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाता है तो वह सीधे चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकता है.

जयपुर की 18 अन्य निकायों में भी मुकाबला तय

जयपुर नगर निगम के अलावा जिले की 18 अन्य निकायों में भी नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम संख्या तय हो चुकी है. जयपुर नगर निगम को छोड़कर 18 निकायों में 2 हजार 363 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. चौमूं में 119, शाहपुरा में 247, बगरू में 119, बस्सी में 164, चाकसू में 136, दूदू में 99, जमवारामगढ़ में 96, जोबनेर में 80, कालाडेरा में 65, कानोता में 66, खेजरोली में 88, किशनगढ़-रेनवाल में 100, मनोहरपुर में 120, नरायणा में 88, फागी में 85, फुलेरा में 77, सांभर में 88, वाटिका में 84 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

इसका सीधा राजनीतिक मतलब यह है कि टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी थी, उसका एक हिस्सा नाम वापसी के साथ खत्म हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं. अब जिन निकायों में निर्दलीय और बागी बड़ी संख्या में मैदान में रह गए हैं, वहां भाजपा-कांग्रेस दोनों के लिए मुकाबला ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा. नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक जयपुर जिले में 714 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया. यह आंकड़ा बताता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का डैमेज कंट्रोल अभियान काफी सक्रिय रहा. टिकट नहीं मिलने के बाद कई दावेदारों ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था. पार्टियों ने उन्हें मनाने के लिए संगठन के नेताओं से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक को लगाया. कहीं भविष्य में राजनीतिक एडजस्टमेंट का भरोसा दिया गया तो कहीं पार्टी हित में मैदान छोड़ने की अपील की गई. लेकिन जो प्रत्याशी अब भी मैदान में हैं, वे कई जगह वोट कटवा से लेकर सीधी चुनौती तक बन सकते हैं.

अब बूथ तक वोट पहुंचाने की परीक्षा

बहरहाल, नाम वापसी तक पार्टियों की पहली परीक्षा टिकट और बागियों को लेकर थी. अब दूसरी और ज्यादा अहम परीक्षा वोट को बूथ तक पहुंचाने की है. भाजपा और कांग्रेस के सामने बागियों से होने वाले वोट नुकसान को रोकना, अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में संगठन को एकजुट करना, स्थानीय असंतोष को कम करना, बूथ स्तर पर वोट मोबिलाइजेशन और पार्टी के पारंपरिक वोट को मतदान तक पहुंचाना है.