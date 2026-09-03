Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /17 वार्डों में सीधी टक्कर, 35 में त्रिकोणीय मुकाबला! जयपुर निकाय चुनाव का पूरा सियासी गणित

17 वार्डों में सीधी टक्कर, 35 में त्रिकोणीय मुकाबला! जयपुर निकाय चुनाव का पूरा सियासी गणित

Rajasthan News: जयपुर जिले की 19 निकायों में नाम वापसी के बाद 2,644 प्रत्याशी मैदान में हैं. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 723 उम्मीदवार हैं. कहीं सीधा तो कहीं त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबला है. बागियों ने BJP-कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 03, 2026, 11:15 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 11:15 PM IST
17 वार्डों में सीधी टक्कर, 35 में त्रिकोणीय मुकाबला! जयपुर निकाय चुनाव का पूरा सियासी गणित
Image Credit: जयपुर जिले की 19 निकायों में नाम वापसी के बाद 2,644 प्रत्याशी मैदान में हैं.

Jaipur News: जयपुर जिले की 19 निकायों में नामांकन वापसी के साथ अब सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. 19 निकायों में 2 हजार 644 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि नाम वापसी के आखिरी दिन तक 714 प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया. भाजपा और कांग्रेस ने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई जगह बागी और निर्दलीय अब भी मुकाबले में डटे हैं. सबसे बड़ा सियासी रण जयपुर नगर निगम में है. 150 वार्डों में 723 प्रत्याशी फाइनल मुकाबले में हैं. इनमें 17 वार्डों में सीधी आमने-सामने की टक्कर, तो 35 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है. वहीं वार्ड 62 में सबसे ज्यादा 13 प्रत्याशी मैदान में हैं. यानी कहीं मुकाबला दो ध्रुवों में सिमटा है, तो कहीं प्रत्याशियों की भीड़ ने वोट बंटवारे का पूरा गणित खड़ा कर दिया है.

नाम वापसी के बाद साफ हुई जयपुर की चुनावी तस्वीर
नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के साथ जयपुर जिले की 19 निकायों की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. अब इन सभी निकायों में कुल 2644 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि नामांकन दाखिल करने के बाद 714 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ दिया. यानी अब टिकट के बाद असली सियासी लड़ाई शुरू हो गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नाम वापसी के अंतिम दिन तक अपने बागियों और नाराज दावेदारों को मनाने की कोशिश की. कई जगह पार्टी प्रत्याशियों के सामने चुनौती कम हुई, लेकिन कई वार्डों में बागी और निर्दलीय मैदान में डटे रहे. ऐसे में अब चुनाव का गणित सिर्फ पार्टी के सिंबल पर नहीं, बल्कि बागी प्रत्याशी, स्थानीय प्रभाव और बूथ मैनेजमेंट पर भी निर्भर करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जिले की 19 निकायों में सबसे बड़ा चुनावी रण जयपुर नगर निगम है. निगम के 150 वार्डों में अब 723 प्रत्याशी मैदान में हैं. यहां 281 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया. जयपुर नगर निगम में औसतन करीब 4.8 प्रत्याशी प्रति वार्ड मैदान में हैं. लेकिन औसत आंकड़ा असली चुनावी तस्वीर को पूरी तरह नहीं बताता. कहीं सिर्फ दो प्रत्याशी हैं तो कहीं 13 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. कुल 150 वार्डों में से 52 वार्डों में मुकाबला दो या तीन उम्मीदवारों के बीच है, जबकि 98 वार्डों में चार या उससे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. वार्ड 62 सबसे ज्यादा प्रत्याशियों वाला वार्ड है. यहां 13 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसके बाद वार्ड 16 में 11 प्रत्याशी, वार्ड 130 में 11 प्रत्याशी और वार्ड 132 में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इन वार्डों में मुकाबला पूरी तरह बहुकोणीय है. इतने उम्मीदवार होने से वोट कई हिस्सों में बंटने की संभावना है. ऐसे में किसी एक प्रत्याशी को बहुत बड़ा वोट प्रतिशत हासिल किए बिना भी जीत मिल सकती है.

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का फाइनल कंटेस्ट का डेटा

प्रत्याशियों की संख्यावार्डों की संख्यामुकाबले की तस्वीर
2 प्रत्याशी17 वार्डसीधा आमने-सामने 
3 प्रत्याशी35 वार्डत्रिकोणीय मुकाबला
4 प्रत्याशी25 वार्डचतुष्कोणीय मुकाबला
5 प्रत्याशी22 वार्डबहुकोणीय मुकाबला
6 से 13 प्रत्याशी51 वार्डसबसे ज्यादा वोट बंटने की संभावना
कुल150 वार्ड723 प्रत्याशी

जयपुर नगर निगम के 17 वार्डों में सीधी टक्कर
नगर निगम के 17 वार्डों में सिर्फ दो-दो प्रत्याशी फाइनल मुकाबले में हैं. यहां चुनाव पूरी तरह आमने-सामने का हो गया है. वार्ड 41, 42, 45, 49, 52, 53, 60, 83, 90, 91, 94, 122, 123, 129, 131, 142 और 150 नंबर वार्ड. इन सीटों पर यदि मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच है तो दोनों दलों के लिए कोर वोट को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी. तीसरे उम्मीदवार की गैरमौजूदगी में एक-एक वोट सीधे नतीजे को प्रभावित करेगा.

नगर निगम जयपुर के 35 वार्डों में त्रिकोणीय लड़ाई
35 वार्डों में तीन-तीन प्रत्याशी फाइनल मुकाबले में हैं. वार्ड 5, 6, 8, 10, 21, 26, 30, 38, 39, 44, 48, 50, 56, 57, 58, 59, 63, 68, 72, 75, 76, 80, 82, 84, 85, 86, 93, 95, 100, 107, 111, 124, 125, 128 और 139 नंबर वार्ड. इन वार्डों में सबसे अहम राजनीतिक सवाल होगा कि तीसरा उम्मीदवार किसके वोट काटता है. यदि तीसरा उम्मीदवार भाजपा या कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाता है तो वह सीधे चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकता है.

जयपुर की 18 अन्य निकायों में भी मुकाबला तय
जयपुर नगर निगम के अलावा जिले की 18 अन्य निकायों में भी नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम संख्या तय हो चुकी है. जयपुर नगर निगम को छोड़कर 18 निकायों में 2 हजार 363 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. चौमूं में 119, शाहपुरा में 247, बगरू में 119, बस्सी में 164, चाकसू में 136, दूदू में 99, जमवारामगढ़ में 96, जोबनेर में 80, कालाडेरा में 65, कानोता में 66, खेजरोली में 88, किशनगढ़-रेनवाल में 100, मनोहरपुर में 120, नरायणा में 88, फागी में 85, फुलेरा में 77, सांभर में 88, वाटिका में 84 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

इसका सीधा राजनीतिक मतलब यह है कि टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी थी, उसका एक हिस्सा नाम वापसी के साथ खत्म हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं. अब जिन निकायों में निर्दलीय और बागी बड़ी संख्या में मैदान में रह गए हैं, वहां भाजपा-कांग्रेस दोनों के लिए मुकाबला ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा. नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक जयपुर जिले में 714 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया. यह आंकड़ा बताता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का डैमेज कंट्रोल अभियान काफी सक्रिय रहा. टिकट नहीं मिलने के बाद कई दावेदारों ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था. पार्टियों ने उन्हें मनाने के लिए संगठन के नेताओं से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक को लगाया. कहीं भविष्य में राजनीतिक एडजस्टमेंट का भरोसा दिया गया तो कहीं पार्टी हित में मैदान छोड़ने की अपील की गई. लेकिन जो प्रत्याशी अब भी मैदान में हैं, वे कई जगह वोट कटवा से लेकर सीधी चुनौती तक बन सकते हैं.

अब बूथ तक वोट पहुंचाने की परीक्षा
बहरहाल, नाम वापसी तक पार्टियों की पहली परीक्षा टिकट और बागियों को लेकर थी. अब दूसरी और ज्यादा अहम परीक्षा वोट को बूथ तक पहुंचाने की है. भाजपा और कांग्रेस के सामने बागियों से होने वाले वोट नुकसान को रोकना, अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में संगठन को एकजुट करना, स्थानीय असंतोष को कम करना, बूथ स्तर पर वोट मोबिलाइजेशन और पार्टी के पारंपरिक वोट को मतदान तक पहुंचाना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर में BJP के 8 मुस्लिम उम्मीदवार, चौमूं में एक भी टिकट क्यों नहीं? BJP प्रवक्ता ने दिया जवाब

Jaipur Nikay Chunav: टिकट पर सस्पेंस बरकरार, दावेदारों के पास पहुंच रहे BJP के फोन

जयपुर के पृथ्वीराज नगर योजना में हाई टेंशन खतरा, किसी को फिक्र तक नहीं

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
17 वार्डों में सीधी टक्कर, 35 में त्रिकोणीय मुकाबला! जयपुर निकाय चुनाव का पूरा सियासी गणित
2
3
4
5